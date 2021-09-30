和泰集團加速展開轉型，從汽車公司轉型為移動服務公司，不僅專注於汽車銷售與週邊事業，更要致力於服務每一位有「移動需求」的顧客，今日宣布再打造三大數位新服務：「和泰Pay」、「和泰Points」，以及「中國信託和泰聯名卡」，從過往以「車」為中心轉變為以「人」為中心，進一步向MaaS＋發展，結合各種移動服務及數位工具，打造更完整的集團數位服務生態系。

值得一提的是，和泰集團與中國信託銀行聯手發行的「中國信託和泰聯名卡」，首度推出創新購車全額數位支付專案，使用「和泰Pay綁定中國信託和泰聯名卡」購車，消費者免負擔手續費，還可享有支付車款1％之和泰Points無上限回饋，帶給消費者最有利的購車新選項。

為提供消費者更完善的數位支付體驗，和泰集團與中國信託商業銀行合作開發，打造「和泰Pay數位支付」，登入和泰集團會員並完成信用卡綁定，即可在已串聯「和泰Pay」的服務內輕鬆消費，出門免帶錢包，手機即可完成支付，且一卡綁定多通路支付，免重新綁卡，輕鬆漫遊和泰集團生態圈。

和泰集團整合既有點數推出「和泰Points」，首波已導入和泰Pay的服務包含：My Toyota APP(原驅動城市)、 TOYOTA官網、LEXUS Plus APP、 LEXUS官網及yoxi APP及官網，藉由統一發行與兌換的點數，提供集團會員最優消費回饋，並增加和泰集團與消費者的互動頻率。

和泰集團表示，消費者於TOYOTA、LEXUS服務廠消費即可累積和泰Points，並可使用點數折抵維修保養金額、兌換品牌精品。而除了線下的點數使用通路外，和泰亦與連鎖便利商店合作，推出線上的「和泰Points兌換區」。消費者可快速兌換便利商店商品券後，前往實體門市領取商品，帶來更加美好便利的點數使用體驗，明年更將推出和泰商城，提供顧客豐富多元的商品選擇，打造更完整的服務生態系。