台中傳首例疑注射莫德納第二劑死亡案例，一名86歲女性9月24日接種莫德納第２劑，27日上午被家人發現昏迷不醒，送醫不治。

台中市衛生局表示，該個案為86歲婦人，有多重慢性病史，於9月24日接種莫德納第2劑，據家屬說明9月27日長輩早上作息正常，當天發現有呼叫長輩卻無回應，經送醫急救後仍宣告不治，台中市截至9月30日接獲莫德納通報第2劑死亡首例。

台中市衛生局說明，86歲婦人接種第1劑日期為7月7日；目前台中市接種莫德納第2劑，於9月23至24日為7月9日前，已接種第1劑莫德納疫苗、且間隔滿10週以上的75歲以上長者；另68歲以上長者或58歲以上原住民，9月29起接種第2劑莫德納疫苗。

台中市衛生局指出，截至9月30日上午8時許統計數據，AZ疫苗不良反應通報數計596案，其中含住院中21案及死亡案95案（含第2劑2案）；莫德納疫苗不良反應通報數計130案，其中含住院中10案及死亡案22案；高端疫苗不良反應通報數計33案，其中含死亡案2案；BNT疫苗不良反應通報數計18案，目前住院中1案，無死亡案。