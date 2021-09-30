行政院長蘇貞昌周二赴立院進行施政總質詢遭藍營杯葛，綠委以調動質詢順序方式，讓政黨總質詢在混亂中走完，形同「沒收質詢」，藍營主張議事無效。對此，立法院議事處今提出書面說明，強調依照《立法院職權行使法》規定，議事實務上，各委員可互調質詢順序。

面對游錫堃透過議事處提出這份書面說明，國民黨立院黨團總召費鴻泰表示，書面說明依舊堅持周二議事程序沒問題，根本就是在瞎掰，非常過分。他強調，既然游錫堃已擺明用這種行政不中立的態度來處理議事，胡亂解釋自己的違法行為，那麼周五院會跟民進黨就不必再談下去。

蘇貞昌於本周二赴立院進行施政總質詢遭藍營杯葛，綠委以調動質詢順序方式，讓政黨總質詢在混亂中走完，形同「沒收質詢」。對此，藍營昨拜會立法院長游錫堃，要求將主持院會的副院長蔡其昌送紀律委員會。但雙方會晤後未達共識，費鴻泰昨天表示，會等游錫堃今天做出書面說明，若不承認當天議事無效，「禮拜五院會絕對不會安靜」。

面對議事爭議，立法院議事處今在游錫堃指示下，已將相關程序做出書面說明，並已送交國民黨立院黨團。

議事處提出的書面說明指出，按立法院議事規則第29條第1項規定，委員發言順序，得經雙方同意互調之法理，現國是論壇、施政質詢均有互調順序實例。

議事處指出，政黨質詢期間，互調質詢順序不限前一天，過去也曾有過當日提出互調的前例。例如第9屆第1會期第1次會議進行施政報告當日，即有立委王定宇與趙正宇於當日互調質詢順序，因此「議事實務得互調質詢順序」。

對於分屬不同一天排定政黨質詢委員得否互調質詢順序，議事處指出，政黨質詢名單雖分屬不同一天排定質詢委員，仍可互調質詢順序。例如，原排定第9屆第8會期第4會議的立委賴瑞隆，與原排定第9屆第8會期第3次會議的邱志偉互調質詢順序。

議事處也舉例說，排定第8屆第8會期第4次會議的立委蔡正元，與原排定第8屆第8會期第4次會議的江惠貞也曾互調質詢順序。因此，「實務上得互調質詢順序」。

對於政黨質詢時，質詢委員因外力中斷質詢後能否再與其他未質詢的委員互調質詢順序？議事處指出，本週二院會因議場紛亂致使質詢委員中斷質詢，實屬特殊情形，有鑑於質詢權係於憲法明定賦予個別委員行使職權，質詢順序調換可由委員彼此同意互調。

議事處也解釋，本週二院會時，議事處確實有收到立委邱顯智、何志偉，及蔡壁如、林楚茵同意互換順序的書面資料。

至於本週二院會邱顯智質詢遭外力中斷，當時已進行的質詢時間，在互調質詢順序後是否可以回復？議事處表示，週二院會因議場紛亂等外力因素致使質詢委員中斷質詢，未質詢完成時間，基於個別委員質詢權的保障自可繼續質詢。而已進行的時間是否可以回復，法無明文規定，宜循國會自律原則處理。