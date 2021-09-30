首次擔任衛教宣傳大使的奧運銅牌選手黃筱雯表示，「對抗疫情、避免細菌、病毒的感染真的好比一場大型拳擊賽，賽場上除了抵禦對手猛烈攻擊，拳擊致勝的關鍵更在看準時機，主動攻擊。」鄭郁蓁攝影

10月1日流感疫苗就要開打，感染科權威，台大兒童醫院院長黃立民指出，本土新冠肺炎盛行期間，這兩年已沒有流感、肺炎鏈球菌疫情，民眾在沒有抵抗力情況下，今年秋冬2大流行病年底恐會反撲，且根據健保統計，雖整體侵襲性肺炎鏈球菌患者比往年大減五成，但加護病房住院患者維持不變，顯示整體感染人數並沒有變，提醒今年冬天3種疫苗都應接種，才能避免感染新冠肺炎又合併流感或侵襲性肺炎鏈球菌，導致重症或死亡。

李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金董事長黃立民今天出席「新･左流右肺，全面防禦、主動出擊」記者會，記者會也邀請拳擊國手黃筱雯擔任衛教宣導大使，提醒大眾做好防疫基本功之外，更要主動出擊，全面提升保護力，遠離重症威脅。

黃立民報告指出，根據美國疾病管制暨預防中心(CDC)資料，截至9月11日美國單周死亡人數中逾5分之1與肺炎、流感、新冠肺炎有關。而台灣疾管署數據也顯示，流感與肺炎死亡人數是去年同期的1.06倍，且今年侵襲性肺炎鏈球菌感染症累計死亡數，高於流感併發重症死亡數，表示社區中潛藏肺炎鏈球菌感染。

黃立民也指出，台灣2020年整體肺炎鏈球菌感染人數下降，從往年7~8萬人下降至約3~4萬人，然而重症住進加護病房人數持平維持1~2萬人左右，確診人數下降原因在於輕症者不敢進入醫院，但重症人數不變，顯示整體感染率並未下降。

台大感染科醫師呂俊毅也指出，肺炎鏈球菌平時多半潛伏在人類鼻腔中，當人體因感冒或免疫力下降時，狀況不好，不用「國際交流」肺炎鏈球菌便伺機而動發病。而今年疾管署最新傳染病統計顯示，2021年全國侵襲性肺炎鏈球菌感染症累積死亡數為流感併發重症死亡的16倍之多。

季節將邁入秋冬，黃立民表示，正好是流感、新冠肺炎、侵襲性肺炎鏈球菌好發季節，一旦感染新冠病毒或流感，若再合併侵襲性肺炎鏈球菌感染症，將是引起重症或死亡的主要原因，因此他呼籲，今年冬天一定要「料敵以寬」，國際期刊已經有專家指出，今年冬天恐怕流感疫情會捲土重來，最好三種疫苗都打起來。