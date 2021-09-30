大陸商務部今（30日）舉行例行記者會，大陸商務部新聞發言人束珏婷說，中美經貿關係的本質是互利共贏，雙方經貿往來與合作符合兩國和兩國人民的根本利益，也有利於整個世界，中美雙方經貿團隊一直保持著正常溝通。

針對近期有報導稱，美國商務部長雷蒙多有意率團赴陸訪問，改善中美商貿關係，但她同時表示，美國將繼續限制華為獲得先進芯片。對此，束珏婷回應，中美經貿關係的本質是互利共贏，雙方經貿往來與合作符合兩國和兩國人民的根本利益，也有利於整個世界，希望雙方共同努力，為雙邊經貿關係健康穩定發展創造條件，雙方經貿團隊一直保持著正常溝通，如有進一步消息，將及時發布。

至於中方對近期中美兩國貿易是否有新的考慮，是否計劃取消關稅的問題，束珏婷表示，中方始終認為，加徵關稅不利於中國、不利於美國，不利於世界經濟復甦。在當前全球通脹壓力加大的形勢下，關稅讓兩國企業和消費者造成很大壓力和損失。