婁峻碩、吳卓源日前為線上音樂節目《在田星球》進棚彩排演出，並搭配XR虛擬實景製作，婁峻碩彩排〈Colorful〉時，笑稱大半年沒唱這首歌很緊張怕忘詞：「我唱歌是練到身體記憶，不用想就會直接唱出來，但是當我要想的時候，通常就會忘詞，越在意越容易忘。」吳卓源則是彩排一結束就興奮直呼：「超好玩的，做得好用心！看起來真的像是飄在空中的感覺，我邊唱就邊玩起來了，因為平常比較少有機會做這種虛實結合的表演，我真的玩得很開心，很high。」

她除了演唱新歌〈精神分裂〉，也和婁峻碩合唱兩首歌，為此，她在演唱前特別到婁峻碩的工作室討論：「本來只要花兩小時就可以做好了，但大家太久沒見面，太開心了，就在那邊點晚餐寫歌不想回家，一直待到半夜，好像回到大學時代，大家聚在一起聊音樂、玩音樂，很chill的感覺。」婁峻碩則說：「這首新版本的歌，會有別於我和Julia平常的風格，是舒服好聽的。」

《在田星球》翻玩音樂趴將於 10月26日晚上九點直播開趴，當天除了婁峻碩、吳卓源會帶來精彩演出，兩人也會和小賴在攝影棚與購票的粉絲朋友線上進行遊戲互動！吳卓源開心表示：「大家都很熟，一定會聊得更開，很期待跟粉絲互動，因為太久沒有聊天，可以盡量把我們平常私底下的一面呈現給大家看。」