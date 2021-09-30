內政部30日發布2021年第2季全國及6都房價負擔能力指標，其中台北市的房價所得比是15.79倍，也就是要不吃不喝15.79年，才有能力在台北市買房子，其次是新北市的12.13倍。

內政部指出，2021年第2季全國房貸負擔率為36.27％，較上季下降0.27％，較2020年同季上升1.63％，變動幅度穩定，房價負擔能力維持「略低」等級。第2季全國房價所得比為9.07倍，較上季下降0.06，較2020年同季上升0.41。

本季因中位數房屋總價較上季上升0.65％，但中位數家戶可支配所得亦上升1.31％，此外五大銀行新承做平均購屋貸款利率由1.362％微幅下降為1.353％，使房貸負擔率與房價所得比均較上季略為下降。

6都房貸負擔率部分，第2季台北市房貸負擔率為63.11％，較上季上升0.94％，為房價負擔能力「過低」等級。新北市房貸負擔率為48.48％，較上季下降0.53％，為房價負擔能力「偏低」等級。其他4都房貸負擔率分別為桃園市30.29％、台中市39.46％、台南市31.64％及高雄市30.36％，分別較上季上升0.34％、下降1.17％、上升0.52％及下降0.04％，均為房價負擔能力「略低」等級。就變動幅度而言，6都變動率約在1％左右，尚稱穩定。

其他14縣市房價負擔能力部分，屬於「可合理負擔」等級有雲林縣、嘉義縣、屏東縣、基隆市、新竹市及嘉義市等6縣市；「略低」等級有宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、台東縣、花蓮縣、澎湖縣等8個縣市。