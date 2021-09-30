ASML在給投資人的聲明中提到，他們看到2025年之後有重大的成長機會，2020年到2030年間，年營收成長率可以達到11％左右，激勵半導體設備或相關類股上漲，且在大盤K線上形成母子線，再加上下方有經突破8月17日電子轉弱；金融轉強的壓力轉支撐，留意大盤有機會短線止跌。

外資現貨賣超78億，但是留意到期貨淨空單持續減少至16731口。自營商選擇權淨部位，買買權與買賣權皆有，但留意到賣權收到的權利金較大。近月選擇權籌碼為中性偏空格局，賣權OI小於買權OI之差距為1萬3000餘口，不過賣權OI增量較買權OI增量多。周選方面，賣權OI今天增量較多，賣權總OI較買權總OI多6000多口，屬於中性偏多。

群益期貨指出，外資今天現貨賣超金額縮小，且避險空單繼續減少，外資沒有那麼看空，自營商選擇權中性偏多，因為賣權收到權利金較多，是下方有撐的比例式價差，期貨部位又偏多，月選中性偏多，但及周選中性偏多，整體籌碼面中性偏多。目前台股上檔壓力重，不過法人的操作並沒有那麼空，這是必須注意的地方。