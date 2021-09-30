多位立委30日上午於立院質詢國發會主委龔明鑫，有關美國政府要求三星、台積電提供庫存、訂單等商業機密資料，政府應該有什麼作為？龔明鑫低調表示，還要進一步了解實際情況，龔明鑫於下午與台積電通電話後指出，台積電表達不會透露個別客戶之商業機密資訊。

包括曾銘宗、高嘉瑜、林岱樺多位立委都詢問上述這件事，曾明宗問美國政府這樣做合不合理？高嘉瑜表示這將影響台灣產業，皆要龔明鑫回答，但龔明鑫始終低調，只表示，這只是外電的報導，要再了解真實的情況，對於這樣的答覆，多位立委不滿，會場氣氛一度凝重，龔明鑫答應儘速了解這件事。

國發會下午3點54分迅速回應表示，龔明鑫稍早已與台積電通電話，了解本案情形。國發會回應全文如下：

針對30日立委詢問「媒體報導美國政府要求我國業者台積電及韓國廠商三星等業者提供機密資料」一事，會後經洽台積電及經濟部確認後，行政院國發基金表示：「此案為美國商務部針對「晶片短缺」的議題，徵詢相關產業以了解實況，並於9/24在商務部官網上公開提出26個問題，希望各界在11/8前主動提供資訊、以了解整體供應鏈上下游狀況，及（美國）政府可提供之協助。

美國政府係公開徵詢各界提供意見，涉及層面廣泛，並非針對晶片製造業、台灣廠商或台積電單一公司。而且此為自願性回覆意見，目前並非強制性回覆。

經初步審核，這26個相關問題是否須揭露特定客戶之商業資訊，填答人仍有裁量空間，台積電也表達不會透露個別客戶之商業機密資訊。」