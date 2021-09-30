台灣地小人稠，高鐵快速便捷的特性，有效率的串連南北一日生活圈，即便票價較其他大眾運輸貴，但仍舊是不少民眾南來北往的搭乘首選。不過日前就有網友不解，為何即便距離相當近，還是有人選擇搭乘高鐵？貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在PTT「八卦板」以「從台北搭高鐵到板橋的都是什麼人？」為題，PO文指出，無論是台北到板橋，或是台北到南港，明明都在捷運板南線上，不用刻意轉車就能抵達，「還故意搭高鐵，是想炫耀自己的財力嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，眾人一面倒點出高鐵和捷運之間的「舒適度」和「擁擠度」是關鍵，紛紛留言回應，「舒適度跟擁擠度真的有差」、「台北到板橋，捷運25元，高鐵也才40元，其實不貴，再者舒適度和擁擠度差很多」、「台北到南港的高鐵幾乎沒人、速度又快，倒是捷運和火車常常擠爆」。

事實上，台北到板橋的捷運行駛時間為13分鐘，票價為25元，而高鐵的行駛時間僅8分鐘，票價則為40元，因為捷運人潮在尖峰時間經常擠得水洩不通，且板橋及台北都屬於三鐵共構，因此有不少民眾寧願多花15元，不但有位子坐，又能有較為舒適的搭乘體驗。