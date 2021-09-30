苗栗縣政府爭取中央經費將竹南鎮龍鳳漁港休憩設施重新整修。（謝明俊攝）

苗栗縣政府爭取中央經費將竹南鎮假日之森休憩設施重新整修。（謝明俊攝）

苗栗縣政府爭取中央經費將後龍鎮好望角沿海廊道重新整修。（謝明俊攝）

苗栗縣政府爭取中央經費將後龍鎮過港隧道南端步道重新整修。（謝明俊攝）

苗栗縣政府全力推動苗栗海線慢魚運動及慢魚海岸觀光，經向交通部觀光局爭取經費共8千多萬元，用來整建竹南龍漁港旅遊驛站，以及後龍海風景觀廊道，以點、線串連起苗栗海線觀光通道，讓民眾能在苗栗享受更優質的遊憩服務。

苗栗縣政府為提升苗栗縣慢魚海岸旅遊帶周邊的遊憩服務設施優化，與觀光遊憩品質的提升，特向交通部觀光局爭取經費，日前獲核定補助總經費8千8百萬元，其中包含苗栗縣政府配合款2千1百多萬元，打造「台61線龍鳳旅遊驛站改善工程」及「後龍海風景觀廊道服務設施優化工程」。

「台61線龍鳳旅遊驛站改善工程」計畫內容主要針對苗栗縣慢魚海岸遊憩旅遊帶的重要據點，進行環境改善與設施優化，包括竹南龍鳳漁港遊憩區，以及周邊假日之森海洋青創基地，將建置全區觀光指標及導覽解說設施、浪漫沙灣觀光環境整備、親海休憩服務設施優化及水域活動遊憩設施基地基礎設施改善等，形成苗栗海岸線的觀光遊憩亮點。

另一案「後龍海風景觀廊道服務設施優化工程」則為後龍海風景觀路廊示範段，由好望角至拱天宮間，串接後龍好望角至通霄精鹽廠周邊路段，以及白沙屯拱天宮文化遊憩區，主要工程是4公里海岸廊道及安全設施改善、既有觀海涼亭等設施改善、過港隧道南段步道景觀優化、白沙屯拱天宮文化觀光遊憩區環境改善等。

目前兩案將預定於今年12月中旬完成工程發包，希望透過各據點的觀光遊憩能量提升，藉由海風景觀廊道串接，提升苗栗海岸觀光旅遊帶亮點。