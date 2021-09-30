乳癌是國人婦女癌症發生率第一位，而乳房X光攝影是有效的檢查工具，每年可揪出4000多名乳癌個案；但受到疫情影響，今年（110）截至8月底，乳癌篩檢量比去年同期少了17.4％，且仍有8600多人檢查結果為陽性但未追蹤，可能已有潛藏的乳癌病灶。適逢「粉紅10月」國際乳癌防治關懷月，國民健康署呼籲女性朋友重視乳房健康，早期發現乳癌病灶，可大幅降低死亡率。

乳房X光攝影是目前實證上最有效的乳癌篩檢工具，在台灣，每年篩檢量達86萬人，可發現4000多名乳癌個案。目前國健署補助45歲以上至未滿70歲婦女（民國40年至65年出生者）及40歲以上至未滿45歲且二親等具乳癌家族史（民國66年至70年出生者）婦女，每2年1次乳房X光攝影檢查；根據我國實證研究，大規模乳癌篩檢能夠降低41％的乳癌死亡風險，並減少30％的晚期乳癌發生率。

乳房攝影結果可分為0到5級，其中第4級為「可疑異常，需考慮組織生檢」，第5級為「高度懷疑為惡性腫瘤，必須採取適當措施」。國健署提醒，如檢查結果為4、5，是發展成乳癌的高危險群，應盡速接受後續確診及治療處置；即使檢查結果無異常，還是要定期接受檢查。

48歲的職業婦女王小姐分享，雖然知道政府補助民眾定期的乳房攝影檢查服務，但顧慮怕痛而一直沒有勇氣；直到2年前接到社區衛生所人員的電話邀約檢查通知，並細心解釋篩檢流程，讓她突破心防，參加第一次乳房攝影巡迴檢查服務，發現結果有異常，經進一步切片確診為第1期的乳癌。

國健署提醒，符合年齡資格的女性朋友，可利用政府補助每2年1次的乳房X光攝影檢查，不需花費太多時間即可完成檢查，安心流程4步驟：換上檢查衣、聽放射師解說、拍攝乳房影像、等候報告通知。如果檢查結果為陽性也不要慌張，可以到國民健康署認可的全國162家乳癌確認診斷、治療相關醫療院所進行複確診。