民進黨憲改小組預計在9月下旬召開憲改小組全體會議，並希望於10月中下旬送交中執會；民進黨「憲政改革小組」共同召集人、總統府資政姚嘉文今受訪表示，民進黨憲改小組會議也只動18歲公民投票、廢考監，對於國名、領土還有地方制度都沒有討論，「我不客氣講，黨中央的憲改小組有點像立法院民進黨提案的後援會」。

姚嘉文強調，他們成員不是立委，去開會時就覺得很委屈，民進黨不該只討論立法院那幾個案，外面期待民進黨應該討論整個比較大的問題。

民進黨自今年3月成立憲政改革小組後，分成中央政府組織組、國會職權組、人權與基本國策組3個小組召開會議，日前3個小組均已完成小組會議討論，目前有共識的就是選舉權與被選舉權應下修到18歲，及廢除考監，預計在9月下旬召開憲改小組全體會議，並希望於10月中下旬送交中執會。。

姚嘉文今下午出席「正常國家文化基金會政策中心第三場論壇「民主革新：憲政體制的再檢討」後被問到前交通部長林佳龍拋出由身兼黨主席蔡英總統召開國是會議時指出，憲改有兩個問題，一個是目標，一個是方法，現在大家都在講目標，國是會議就是一個方法之一。

他說，國是會議時間不會很長，通常是兩個意見討論，不能太複雜，當初廢省就是這樣而失敗，國是會議不適合做複雜討論，否則註定失敗。

他認為，憲法問題若還沒討論到一定程度就開國是會議，討論就會很複雜，國是會議是要開，但是之前還是要先做很多工作，前置要做好到一種程度才能召開。

他話鋒一轉說，但是現在都沒有在動，民進黨憲改小組會議也只動18歲公民投票、廢考監，對於國名、領土還有地方制度都沒有討論，「他們（民進黨憲改小組）有點像立法院民進黨提案的後援會」。

他說，「我們不是立委，去就覺得很委屈，民進黨不該只討論立法院那幾個案，外面期待民進黨應該討論整個比較大的問題」。

他表示，現在疫情這種情況，誰敢去討論，要群眾說明還要到處演講，所以民進黨憲改小組現在要做的，就是支援，就是後援會。