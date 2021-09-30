台灣人壽攜手康健雜誌所屬之社群平台大人社團，舉辦「創造第三人生美好價值」線上影音講座，邀請陶曉清、姚黛瑋兩位近年轉戰心靈成長領域代表人物，分享自己的故事與體驗，帶給民眾第三人生創新的思維、實用的做法，更引領不同年齡層都能彼此理解、實踐全齡共好。

台灣人壽表示，依據愛爾蘭成人教育學家凱利（Edward Kelly）提出「第三人生（Third Act）」概念，第三人生和第三歲月（Third Age）不同，每個人只要活得夠久，都會有第三歲月；但不是活得夠久的人，都會有第三人生，因為這兩者最大差別，就是能不能再次成長、心境成熟、擺脫世俗眼光，發展出真正的興趣，並且能助人、傳承、貢獻自己，這樣才叫開創第三人生。

而要順利進入「第三人生」，唯有提前準備，才能在漫長的熟齡歲月中開創第三人生，當人生邁入50歲，面臨空巢、退休、身體機能衰退等挑戰與關卡，顧好自己的身心靈，創造第三人生的美好價值，已將是每位熟齡男女都想了解的課題。

退休對於許多人來說，是生命中重大的轉折，身心靈都面臨多重挑戰，陶曉清與姚黛瑋提供三個重點方向，包括找重心、要理財、學獨處，就能經營出專屬於自己的璀璨第三人生！相較許多人在退休後，才開始培養興趣，陶曉清早早就展現對於黏紙撕畫手作的興趣，她建議興趣要在年輕時開始覺察、從中年就持續涉入，每周抽一點時間先接觸，即早為自己建立管道。

現今55歲的姚黛瑋則是圓了自己的大學夢！她在高中畢業進入演藝圈，直到45歲才進入實踐大學夜間部念書，她建議大家，不要因為在乎他人的眼光而放棄自己真正想做的事情，應該聚焦自己，思考「我想要什麼、什麼對我有意義」，退休後必定好忙碌、好豐富。

要能夠支撐自己想要的退休生活，財務規劃是個重要環節，陶曉清直言，自己金錢慾望低，只要有一個自己的房子、不須付房貸，一般過日子並不須要多少錢，而疫情之前，每年能夠一年一兩次出國旅行，也就覺得很滿足了。姚黛瑋因需將300萬的卡債付清，故在50歲才開始理財，深刻體驗「你不理財，財不理你！」50歲之後審視資產後，發現自己原來從年輕時就運用保險規劃，讓她現在驚覺並沒有想像中的沒錢，反而讓生活更有保障。

第三人生的另一個難關，就是面臨摯愛離世時，姚黛瑋以自己的體驗建議大家，不要節哀，但要順變。「人生一定會經過生與死，沒辦法逃避，每面對一次就有更多對於死亡的學習、對於自己的認識，就讓時間去療傷吧！」；陶曉清則強調，首先要接納死亡是必然會發生的事情，才會把握活著的時候、好好地過每一天。