國防部長邱國正27日在立院國防委員會備詢，因陳柏惟堅持用台語質詢，再由國防部常次李宗孝中將主動當傳譯。前民進黨立委郭正亮表示，一般都認為邱國正是正派、一絲不苟的人，所以陳柏惟此舉會得罪很多人，包括中間選民。郭正亮也強調，他看到「一片罵聲」！

基進黨立委陳柏惟27日在立法院外交國防委員會堅持用台語質詢國防部長邱國正未果，批評邱「鴨霸」。邱國正28日天受訪表示，他很柔軟，也沒有要針對任何人。被問到將來再遇到陳柏惟質詢會如何應對？邱國正說：「我當然講國語！我為什麼要講台語？大家各有熟練的工具嘛。」

前民進黨立委郭正亮在中天電視《正常發揮》表示，陳柏惟因為面臨罷免壓力很大，他可能在找策略，第一個策略就是用台語來凸顯他是獨派，想要搞統獨對決，認為要罷免他的是統派的，雖然距離現實很遠；第二就是很多人在質疑他在國防外交委員會表現不好，所以他就準備很多，想跟邱國正對壘一下，可是所有新聞都集中在台語對戰，都沒看到後面的東西，誰叫他要用這個架勢。

另外，郭正亮也提到，一般都認為邱國正個性很直，也是正派、一絲不苟的人。所以陳柏惟此舉會得罪很多人，包括中間選民。

郭正亮也強調，他看到「一片罵聲」，淺綠會覺得奇怪，因為邱國正沒有什麼爭議，這樣搞人家？邱國正也不是聽不懂台語，是有點生氣。