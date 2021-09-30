近期第11屆北京國際電影節盛大舉辦，在昨（29）日閉幕典禮有不少影星出席，紅毯上各種穿搭較勁，不久前在主席見面會令人驚豔的鞏俐，卻不敵24歲女星關曉彤，在一群男星中也沒特別亮眼；173公分的關曉彤穿一套西裝，激短褲像是下身失蹤，修長白皙美腿直接輾壓現場一票女星，引起熱議。

關曉彤是知名星二代，從北京電影學院畢業後，在戲劇圈一直有亮眼表現，讓她被評選為「90後四小花旦」之一，而她和人氣偶像鹿晗穩定交往中，也是最常被拿來討論的話題；昨晚北京國際電影節閉幕典禮不亞於開幕一樣隆重，關曉彤身穿黑色西裝搭短褲出席，穿搭再度掀起討論。

鞏俐（圖中）一身典雅黑白裝，和陳坤、張頌文、烏爾善、陳正道一起走北京國際電影節閉幕式紅毯。(圖/ 摘自微博)

身高173公分的關曉彤上半身穿白襯衫和黑色西裝外套，下半身激短的西裝褲視覺效果宛如「下身失蹤」，露出她一雙白皙纖細又筆直的逆天美腿，知性又不失性感；連影后鞏俐微露腿都不敵，其他女星也沒有她滿滿的「青春少女感」，網友一致讚賞關曉彤的美直接輾壓現場所有人。

關曉彤穿著黑色西裝短褲走紅毯，173公分的她露出逆天長腿。(圖/ 摘自微博)

關曉彤因為演員父親關少曾的關係，從小就接觸戲劇領域，至今已經出道逾20年，目前最有名的代表作包括電影《左耳》和電視劇《好先生》、《鳳囚凰》；而關曉彤也被起底，是出美女的滿族瓜爾佳氏後代。