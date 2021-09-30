中鼎(9933)今日又拿下台北捷運南北環線機電統包工程，此工程合約金額約新台幣255億1500萬元，今年新簽合約金額截至9月約1065.5億元，已逾2020年全年8成。

中鼎聯手法商得標南北環線機電統包工程，台北捷運「南北環線機電系統工程統包案」，預定於2031年底完工後，除可銜接已通車的西環段，未來更將與規劃中的東環段串聯成為完整的環狀線，完善大台北地區捷運運輸網絡。

此捷運南北環線屬中運量無人駕駛系統，以地下方式興建，全長約20.66公里，將設18座地下車站及1座機廠。本案為全系統機電標案，工程內容涵蓋相當廣，包括電聯車、行車監控(含月台門)、供電、通訊、自動收費等系統，以及軌道工程與機廠維修設備和系統整合與管理。

中鼎與阿爾斯通公司合作的實績，包括台北捷運新蘆線、南港線東延段、萬大線，以及台中捷運烏日文心北屯線，此次再度結合雙方優異的技術與經驗，順利得標。中鼎楊宗興董事長表示，透過本案的執行，中鼎將以豐富的系統整合與管理能力，帶動上中下游整合及維修作業在地化，提高零組件供應商參與比例，加速軌道產業國產化的技術發展及政策推動。