尋人啟事樂團成軍於2014年，曾獲得多項國際阿卡貝拉大賽冠軍，並以首張創作專輯《Dear Adult》獲得金曲獎最佳演唱組合，近日推出最新創作EP《1％概論》，並公布新歌〈浪漫途徑〉MV；這首節奏輕快的Disco Funk舞曲，靈感取自YouTuber「反正我很閒」人物「浪漫Duke」的流行語「浪漫突進」，描寫現代人即便因為資訊便利，擁有各種各樣社交的管道，卻在真正面對面時感到手足無措的心情，在歡樂的節奏與白爛的口白當中，道出渴望戀愛的心情，也鼓勵大家甩開包袱，勇敢告白。

該曲MV為了搭配帶點復古的曲風，特別選定在充滿昭和感的孵咖啡拍攝，團員當天翻箱倒櫃找出爸媽的衣服，想要漂丿耍帥撩妹，結果卻跳出搞笑突刺舞。拍攝前只花了幾個小時準備的老派舞步，為了呈現出歌曲的搖擺氣氛，團員各個扭出恥度，讓歌迷們可以一邊聽歌一邊開心跟著跳。