雲林縣斗南鎮、斗六市、虎尾鎮、土庫鎮9月28日、29日2天發生多起機車失竊案件，斗南派出所分析竊嫌可能是「以車換車」連續竊盜，不眠不休調閱案監視器追查，埋伏逮捕38歲廖姓男竊嫌，他坦承偷4部機車載女友玩樂。

失竊車主在臉書社群網站張貼遭竊的情節，請求民眾協尋車輛，斗南分局斗南派出所受理後，依犯案態樣研判，犯嫌可能是以車換車的方式連續偷車，警方組成專案小組以監視器影像追人。

專案小組統整斗南鎮、斗六市、虎尾鎮、土庫鎮的線索通報全縣警察單位協力追查，剛好大埤分駐所員警29日曾獲得嫌犯相關影像，比對影片竊嫌的髮型和眼神像極，鎖定廖嫌追查。

斗南警分局多名員警29日深夜到嘉義縣大林鎮廖嫌棲身的地方埋伏2個多小時，11點半左右發現他騎著機車迎面而來，上前逮人，隨後找回他偷過的4輛摩托車。

廖嫌供稱偷機車是為了帶女友到處玩樂，騎到沒油就棄置，再偷下一輛，其中有一輛騎到引擎壞掉，行竊的4輛車有2輛是鑰匙沒拔。

一名失主29日深夜認領機車，感謝警方不眠不休，在1天內就找到其愛車。

斗南分局警方提醒，民眾停放機車後一定要記得拔起鑰匙，不要讓一時的方便讓宵小有機可乘，警方也會加強巡邏。