行政院長蘇貞昌立院報告遭國民黨立院黨團發動杯葛，準國民黨主席朱立倫30日在高雄進行團結感恩之旅，對於國民黨立院黨團的表現，朱立倫公開稱讚，並指閣揆蘇貞昌上台缺少3＋11破口、缺少疫苗以及紓困不當等3份報告，憑什麼上台，蘇貞昌應該要下台負責。

國民黨改選主席獲勝的朱立倫，30日下午3時40分許，前往國民黨高雄市黨部進行團結感恩之旅，受到不少黨代表及黨員鼓掌歡迎；朱立倫致詞時提及自己當選黨主席讓民進黨大失望，並強調「這禮拜開始，國民黨勢力就要強起來了，從北到南、從東到西，不但團結，而且越來越有戰力」。

朱立倫向高市黨部在場人士心戰喊話，表示「朱立倫回來了，中國國民黨回來了，要讓民進黨害怕」。（石秀華攝）

朱立倫提及本周國民黨立院黨團在立法院的表現，問「大家滿不滿意？」現場有人鼓掌叫好！朱立倫緊接著指出，閣揆蘇貞昌在立院上台報告時，缺乏3＋11破口的報告、缺少疫苗的報告、紓困不當的報告，質疑「蘇貞昌院長憑什麼上台報告，他應該要下台負責啊！」國民黨未來會站在民主這邊，和對抗民意的民進黨來戰鬥，相信民眾都贊成。

朱立倫並表示，從他當選那天開始，民進黨的1450將砲口對向他，但他不畏懼。朱說，民進黨太小看國民黨，國民黨在基層團結、硬起來，絕對可以打敗民進黨。

朱立倫並舉當選當天大陸主席習近平發賀電一事，指民進黨真的很糟糕，5、6年來，民進黨在兩岸搞對立，不通搞斷電，但台灣農民、農產品很多，當農民需要你(指民進黨)的時候，遇到問題，民進黨除了翻臉外，拿不出其他辦法，他當選後，民進黨充滿忌妒、退步、怒罵，連他收到新加坡、美國和歐盟等地的賀電都要酸，太讓人失望；未來他會和兩岸有溝通管道，重建交流平台。

朱立倫並向在場人士心戰喊話，表示「朱立倫回來了，中國國民黨回來了，要讓民進黨害怕」。朱並呼籲，年底的公投就是對民進黨不信任的投票，大家都要出來投，民眾要將這股怨氣在公投展現出來，明年更重要。雖然才當選第5天，他強調，從現在開始作戰，一起為中國國民黨打拼；對於台中推動的陳柏惟罷免案，他本周日就會到台中聲援。