我國自購的阿斯特捷利康（AZ）疫苗約65.6萬劑，由華航班機CI-834以客機載貨方式運送，班機從泰國曼谷起飛，在30日下午3時10分運抵桃園國際機場。（陳麒全攝）

我國自購的阿斯特捷利康（AZ）疫苗約65.6萬劑，由華航班機CI-834以客機載貨方式運送，班機從泰國曼谷起飛，在30日下午3時10分運抵桃園國際機場。（陳麒全攝）

我國自購的阿斯特捷利康（AZ）疫苗約65.6萬劑，由華航班機CI-834以客機載貨方式運送，班機從泰國曼谷起飛，在30日下午3時10分運抵桃園國際機場。（陳麒全攝）

我國自購的阿斯特捷利康（AZ）疫苗約65.6萬劑，由華航班機CI-834以客機載貨方式運送，班機從泰國曼谷起飛，在30日下午3時10分運抵桃園國際機場。（陳麒全攝）

今日疫苗接力到貨！首批客製化標籤約55萬劑輝瑞BNT疫苗30日清晨運抵台灣，而我國自購的阿斯特捷利康（AZ）疫苗約65.6萬劑，也在下午由華航班機CI-834以客機載貨方式運送，班機從泰國曼谷起飛，下午3時10分運抵桃園國際機場。

華航班機CI-834落地後滑行停靠於A8機坪，由地勤人員將放置於貨艙的溫控櫃卸下，海關上前機邊驗放完成通關作業，在完成消毒作業後，經拖車送往貨物碼頭裝入冷鏈貨車，載往指定冷儲物流中心存放，進行後續檢驗封緘作業。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在30日下午記者會表示，這批新到貨的AZ疫苗待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心，進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。

陳時中指出，指揮中心在2020年10月30日與台灣阿斯特捷利康公司簽署1000萬劑COVID-19疫苗供應合約，截至目前總計到貨約502萬劑。這次提供的疫苗為每瓶10人份的多劑型包裝，需存放於2-8℃的環境，效期至2022年1月31日，依臨床試驗每人需施打2劑。

根據資料統計，目前我國自購AZ疫苗的到貨量分別為，3月3日11.7萬劑、7月7日62.6萬劑、7月15日56萬劑、7月27日58.2萬劑、8月12日52.4萬劑、8月27日26.5萬劑、8月31日59.5萬劑、9月10日45.8萬劑、9月17日64萬劑，及本次提供第10批65.6萬疫苗。