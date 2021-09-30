國立台東高級商業職業學校教務主任林梅英（前排著桃紅色衣者）投入原住民舞蹈社團17年，日前活動照。（國立台東高級商業職業學校提供／蔡旻妤台東傳真）

國立台東高級商業職業學校教務主任林梅英（後排左三）投入原住民舞蹈社團17年，日前活動照。（國立台東高級商業職業學校提供／蔡旻妤台東傳真）

國立台東高級商業職業學校教務主任林梅英非原住民，卻推動原住民舞蹈17年，她將課餘時間都留給學生，並積極爭取各界資源，只為與學生一圓海外展演夢；她帶領學生一路從台東舞向貴州、上海、日本沖繩、石垣島、三重縣等；校長曹學仁感謝她幫助學生找到自信。

林梅英是雲林人，1999年畢業於彰化師範大學商業教育系資訊組後，分發到台東高商任教。她說，學校有1／3都是原住民孩子，「我到了台東，因職務關係首度接觸到原民文化」。曾任教學組長、活動組長、訓育組長、學務主任、圖書館主任等職務，「後來雖然離開學務處，但仍一直帶著原民舞蹈社團」。

林梅英從2004年投入原住民舞蹈社團，期間積極爭取及規畫學生能走向國際舞台，向企業募資，籌畫義賣活動，終於和學生共同完成海外展演及交流夢想，從2013年起赴貴州、上海、日本沖繩、石垣島公演交流；2019年擔任日本三重縣安濃津表演。

林梅英說，「我們的社團不只有舞蹈和音樂」，由於非原住民專班，帶社團時更花心思了解其中核心價值，有許多文化意涵需利用課後、假日回到部落中參與服務才能體會。此外，高中打破學生國中前，因地緣關係只特定接觸某一族，高中同儕間的族群更多元豐富，她盼孩子能對各族群文化都能了解與包容，並以原民文化為榮。

林梅英特別感謝舞蹈老師林蕙瑛，與學校合作迄今培訓近千位同學參加各項競賽，屢獲全國特優獎佳績；此外，林梅英今年榮獲第10屆教育大愛菁師獎，校長曹學仁肯定林梅英服務21年來熱心付出，幫助了原住民同學認同文化，也讓學生透過技能及技藝專業找到自信。