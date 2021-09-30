大陸女星董璇是著名的氣質女星，保養有術的她，擁有一張凍齡顏值和姣好身材，完全看不出是41歲的熟女，而不吝嗇曬美照的董璇，日前則辣穿貼身長洋裝，讓她的美胸、蠻腰和翹臀全都露，S曲線超養眼，不過美照卻吸引網留言問：「這衣服是不是蚊帳改的？」對此，董璇也霸氣回應。

照片中，董璇身穿白色抹胸長洋裝，貼身的禮服讓董璇S曲線全都露，她不只解放胸前白皙美肌、纖細天鵝頸，董璇的酥胸、蠻腰和翹臀更是吸睛，而胸口的白色膨紗設計，讓董璇舉手投足狂噴仙氣，41歲的董璇模樣絕美，保養有術的她，完全沒讓歲月在身上留痕跡。

保養有術的董璇，擁有不科學S身材曲線。（圖／取材自董璇微博）

董璇美照吸引網大讚：「今天是白天鵝董璇」、「姐姐也太漂亮了吧，真的是仙女呀」、「不愧是仙女，這麼有氣質 顏值還高」，不過有網友毒舌問「璇兒 妳這衣服是不是蚊帳改的？」對此，董璇沒動怒、反展現高EQ說：「還真有可能」，有人則留言「女神。經」，還釣出董璇回應：「把句號去掉」。

董璇看不出是41歲的熟女。（圖／取材自董璇微博）

董璇雖貴為美女一枚，不過她情路走得不順，董璇曾和男星高雲翔有過一段8年婚姻，但因高雲翔2018年在澳洲捲入性侵案，婚姻在隔年也因此畫下句點，而恢復單身的董璇也把生活重心放在工作和照顧女兒上，努力活出絢麗的自己。