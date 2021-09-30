南投縣推動海洋教育，小朋友練習操作立槳。（廖志晃攝）

南投縣自然人文資源豐富，是推動戶外教育最佳場域；雖然不靠海，但推動海洋教育不受阻礙，利用日月潭、鯉魚潭與麒麟潭，還有烏溪及濁水溪，透過「三潭二溪」發展海洋教育，更率全國之先，成立南投縣戶外教育及海洋教育中心。

教育部從今年起，整合專責且獨立的戶外教育及海洋教育，成立教育中心統籌規畫；南投縣戶外教育及海洋教育中心，今天在草屯國小正式成立，未來，學生參與戶外及海洋教育，將更具多樣性及趣味性。

南投縣戶外教育及海洋教育中心啟用，由副縣長陳正昇、縣議員蔡銘軒、縣府教育處長陸正威、農業處副處長林美珠、草屯國小校長陳文燦及旭光高中校長何光明，還有海洋大學海洋教育中心、台大林管處副處長衛強、日月潭國家風景管理處技正林洋廣等人共同揭牌，象徵南投縣的戶外及海洋教育，邁向新的里程碑。

南投縣副縣長陳正昇（左），了解妮娜巧克力夢想城堡戶外教育課程。（廖志晃攝）

南投縣戶外及海洋教育中心，攀樹體驗。（廖志晃攝）

教育中心整合中華青少年教育協會、救國團青年活動中心、魚人立槳SUP體驗中心、梅庄休閒渡假中心、東峰莊園、妮娜巧克力夢想城堡、豐年靈芝菇類生態農場、水鏡農莊休閒農場、本草自然生技園區等單位，推出多種不同的體驗課程，業者也到場設攤，提供攀樹、野營、立槳、認識生態植物等，吸引小朋友搶先體驗。

陳正昇表示，南投縣可以利用三潭二溪規畫水上運動課程，尤其日月潭正興建水上運動訓練中心，培育更多划槳及划船等運動人才，未來，中心會依各鄉鎮不同的生態與資源，推出多元學習課程。

蔡銘軒說，教育要從小扎根，希望中心的成立，讓所有學生都能學到課本以外的知識與技能。

衛強表示，台大實驗林管理處獲選為全國10大科普基地，溪頭自然教育園區推動森林療育、戶外教育經驗豐富，還有和社營林區的食農教育，非常樂意與教育中心分享資源與經驗。