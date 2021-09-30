大陸限電 SCFI運價指數終止連20周上漲轉跌 17:162021/09/30 工商 王淑以 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到大陸限電影響，上海出口集裝箱運價指數（SCFI）在30日下跌29.69點，收在4614.10點，較上周下跌0.63％，也是今年5月14日以來首度單周下跌，終止連20周的漲勢，其中遠東到美東航線運價每FEU下跌726美元，至11250美元，跌6.06％，其餘遠東到歐洲、地中海、波斯灣、澳新、西非、南非等的運價也較上周下跌。 大陸電荒 經濟轉型陷兩難 亞德客-KY未被陸限電掃到 竟遭外資錯砍目標價 #大陸限電 #SCFI #運價指數 #遠東 #運價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大陸限電風暴 掃到鋼鐵業 燁聯10月盤價 漲幅超預期 04:102021/09/30 財經要聞 台積電「老大哥」退一步 資金轉戰中小電子股 12:022021/09/30 財經 大陸擬上調 工業用電價格 04:102021/09/30 財經要聞 《其他股》商億今年營運雙成長 限電影響待觀察 10:192021/09/30 財經 大陸爆用電荒 今年冬天會很慘 美媒揭北京最後3條路 11:162021/09/30 財經 限電恐常態化 台商憂倒閉潮 04:102021/09/30 產業財經 永冠-KY大陸3廠配合限電停工 9月出貨目標未受影響 12:402021/09/30 財經 吳敏求：陸限電 台要引以為戒 04:102021/09/30 財經要聞 陸能耗雙控 寧波廠影響不大 台塑台、美產能相挺 04:102021/09/30 財經要聞 煤炭大漲發電賠錢 國際陷資源爭奪 04:102021/09/30 產業財經 《鋼鐵股》燁輝大陸廠配合限電 短期營運影響有限 10:362021/09/30 財經 財經熱門新聞 美國強逼商業機密不保？龔明鑫急電 台積電回覆了 - 財經 拜登卡陸C919零件 北京砍波音百億訂單 美中報復最終結局 - 財經 台幣為何這麼強？經濟學家曝明年價位 - 財經 - 工商 美查晶片荒要台積電交出機密資料 大股東說話了 - 財經 美傳要台積給企業機密 晶片業玩完了？他提30年前1件事超恐怖 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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