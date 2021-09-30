受到大陸限電影響，上海出口集裝箱運價指數（SCFI）在30日下跌29.69點，收在4614.10點，較上周下跌0.63％，也是今年5月14日以來首度單周下跌，終止連20周的漲勢，其中遠東到美東航線運價每FEU下跌726美元，至11250美元，跌6.06％，其餘遠東到歐洲、地中海、波斯灣、澳新、西非、南非等的運價也較上周下跌。