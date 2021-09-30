在社會的角落裡，總是存在著需要關懷的一群，中市警局霧峰分局長李建興上月8月24日上任後，積極熟悉轄內事務，近期得知轄內有民眾生活困頓，立即商請地方善心企業家，籌募善款並自掏腰包捐贈慰問金，希望藉由各界力量能幫助這些弱勢家庭稍解燃眉之急，以度過困境。

霧峰分局長李建興，到任後即積極訪查轄區大小事，除積極推動各項警政治安作為外，還獲悉大里地區有民眾生活困頓，分別有因父母輕生而獨活的藍姓7歲女童、需獨力照顧二名年近六旬，罹有重度智能障礙女兒的高齡八旬張姓阿嬤及一對分別罹有腦癌末期及重度肢障的鄭氏夫妻等，急需各界伸出援手，幫忙度過難關。

李建興邀集了台中企業公司廖、朱2名董事長及善心人士蔡小姐均自掏腰包，共籌募了十萬多元，於28日下午5時，率領轄區成功派出所長黃秉鈞偕同東湖里長賴樹清，一一前往上述家庭表達慰問及致贈急難救助金，受贈民眾看到分局長親自送來慰問金，均驚喜的感謝，警察除了維護治安，還照顧到弱勢家庭的生活，非常感激。

李建興表示，警察不僅是執法者，更是社會福利工作者，社會角落仍有許多弱勢民眾、獨居老人或遇有急難需要幫助者，警方除全力維護轄區的治、交安外，也主動發掘及關懷弱勢族群，希望藉此善行義舉能發揮拋磚引玉的效果，讓愛心照亮每一角落、讓社會更祥和美好。