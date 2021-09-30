新冠肺炎疫情讓國內運動產業受到衝擊，教育部體育署配合行政院「防疫、紓困、振興」政策，針對受疫情影響衝擊營運的運動產業業者，去年紓困2.0及3.0均已執行完畢，目前紓困4.0累計核發14億多，而去年受到民眾歡迎的動滋券，今年雖然份數減半，但申請人數更熱烈，截至30日下午3點止，已經有超過957萬人申請抽籤。

截至30日止，運動產業4.0紓困累計核定1萬1643件，金額共約14億4565萬，其中核定運動事業2391件，金額共約10億7557萬元；核定從業人員9252件，金額共約3億7008萬元；並依核定撥款件數類別統計，運動從業人員補助類別占比以「運動休閒教育服務業57.40％」及「運動場館或設施營建業28.01％」為主，運動事業補助類別占比亦以「運動休閒教育服務業50.69％」及「運動場館或設施營建業35.63％」分佔前兩名，顯示該兩運動產業業別係本次受創最重的行業。

體育署先前爭取特別預算第3次追加預算12.01億台幣辦理紓困4.0，核撥金額已經超出預算，體育署也向行政院爭取加碼，預計下周讓紓困5.0啟動。

隨著近期疫情趨緩，考量運動場館業者因三級防疫規定受政府命令停業，運動賽事亦因防疫考量被迫延期或無法舉辦，相關業者受疫情嚴重衝擊，體育署特別爭取10億元特別預算，規劃再次發放面額500元的數位電子票券「動滋券」200萬份，鼓勵民眾運用動滋券「做運動」、「看比賽」。

體育署表示，民眾自9月22日起上五倍券共通平台（5000.gov.tw）登記抽籤，截至9月30日下午3點為止，累計約957萬4340人次登記抽籤，體育署也邀請業者9月23日起至動滋網（500.gov.tw）註冊，成為動滋券2.0的合作業者。