花蓮縣太平洋溫泉季即將登場，今年溫泉區相當有特色，縣長徐榛蔚（左）邀請民眾來花蓮泡好湯，品嘗在地農特產品。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

28日晚間，花蓮縣長徐榛蔚及觀光處長張志翔等人點亮溫泉區入口意象，邀遊客來花蓮泡好湯，品嚐在地農特產，來一趟精緻深度旅遊。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

時序入初秋，又到來泡湯好時節，花蓮縣政府推「太平洋溫泉季」10月2日即將登場，28日晚間先在瑞穗、玉里安通兩地溫泉區「點燈」，打造全台場域最大且唯一雙光影展區，讓泡湯遊客漫步在璀璨燈飾，感受浪漫繽紛，也為花蓮中南區鄉鎮帶來浪漫光影魅力。

縣長徐榛蔚表示，下半年，花蓮觀光不管是太平洋溫泉季或是紅面鴨，12月的幸福耶誕城，還有跨年音樂會，都將陸續展開。溫泉季活以「英雄美人．雙泉濯暖」為主題，「瑞穗英雄湯」有黃金湯之稱，為全台唯一的碳酸鹽泉；「安通美人湯」則被譽為花蓮八景之一，為弱鹼性的硫酸鹽泉，浸泡後皮膚滑潤，故稱「美人湯」。

為溫泉季活動暖身，28日晚率先「點燈」，由縣長徐榛蔚與觀光處長張志翔、玉里鎮長蔡秋龍、瑞穗鄉長陳進光、瑞穗溫泉觀光協會理事長陳飛廷、安通溫泉觀光協會理事長連祥淵等人，點亮雙光影展區，也邀請民眾在微涼秋天，到花蓮泡好湯。

觀光處長張志翔表示，縣府在台9線上貼心的建置溫泉入口意象，引導旅客便利前往兩大溫泉區。瑞穗光影展設於瑞穗瑞祥公園對面草坪，以溫泉浴桶、情人橋、燈籠光廊及粉色櫻花步道佈置令人放鬆的庭園風格，打造瑞穗土地公的溫泉浴場盛典；安通光影展區則位於安通露天野溪溫泉，結合玉里特色金針花、鑽石造型裝置藝術，搭配浪漫心型步道，營造浪漫氣氛。

張志翔表示，為讓旅客體驗精緻的深度旅遊，今年推出的花蓮溫泉專車結合在地溫泉飯店、美食及農特產業，提供瑞穗、安通一日遊及二日遊。此外，旅客10月2日至31日在瑞穗溫泉區和安通溫泉區鄰近7個鄉鎮(瑞穗鄉、玉里鎮、萬榮鄉、富里鄉、光復鄉、卓溪鄉、豐濱鄉)消費滿500元或於合法旅宿業住宿並上網登錄憑證，或至瑞穗及安通共26家活動合作旅宿業住宿、泡湯並集滿兩枚消費戳章，以上兩種方式皆可參加抽獎，就有機會抽中Gogoro、iPhone、iPad等大獎。

今年活動也特別與在地50間觀光旅宿、餐飲及伴手禮業者共同行銷，製作電子地圖、活動摺頁標示店家位置，並推出紀念服飾與展售各類文創商品，活動期間只要於展區拍照或穿著日式半纏打卡現場即送好禮，與宣傳意象拍照上傳FB更有機會抽中住宿券。相關旅遊資訊、詳細活動辦法及溫泉相關旅程預約，可上花蓮觀光資訊網( tour-hualien.hl.gov.tw )及「2021花蓮太平洋溫泉季」活動官網( www.hlhs.com.tw )。