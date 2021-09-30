表演場館開放全席次，不用再間隔座、梅花座，不少已售票團隊也在思考，需不需要順勢全開放，明華園總團團長陳勝福表示，最近要演出的作品《蓬萊仙島—漢鍾離》，在間隔座售票時已達7成，目前只做部分贊助票卷調整，但不考慮取消間隔座，以免造成已經買票的觀眾困擾。

陳勝福表示，南部是明華園總團的發源地，明年總團也將大舉南遷，所以特別將經典大戲回到台南開箱首演，希望能讓鄉親看到明華園藝術家族90多年來的成長。

《蓬萊仙島—漢鍾離》由當家小生孫翠鳳和明華園第三代小生陳昭賢共同飾演「漢鍾離」這個角色，劇中漢鍾離以東漢大將身分出場，劇情發展到最後，變身「半人半獸」的蚩尤，孫翠鳳表示：「維持我的傳承理念，帥的、美的留給年輕人表現，這樣比較容易讓觀眾看見，所以這次把帥帥的小生留給昭賢，我演粗曠的淨角『半獸人』。」

明華園第三代小旦陳昭婷這次飾演性格暴戾的刁蠻公主旱魃，陳昭婷表示：「旱魃這個角色因為中毒而被毀容，性格變得暴戾，但在她的內心深處仍保有小女人的溫馴，這個凡走過寸草不生，卻保有柔情的小旦角色，反差很大的人物性格，在表現上層次分明，又不能讓人家判若兩人。」

明華園總團《蓬萊仙島—漢鍾離》於10月16日、17日在台南文化中心演藝廳演出，由傳統戲劇無敵小生孫翠鳳與陳昭賢分別飾演「半人半獸」的蚩尤及鍾離權，明華園總團青年軍陳昭婷、陳子豪、晨翎、王婕菱、吳米娜、姜琬宜、陳彥名暨總團藝術家族聯合演出。