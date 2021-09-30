都蘭薪傳舞團在傳統舞蹈中加入街舞等流行舞步，令人眼睛為之一亮。（莊哲權攝）

都蘭薪傳舞團在傳統舞蹈中加入街舞等流行舞步，令人眼睛為之一亮。（莊哲權攝）

台東阿美族都蘭部落「薪傳舞團」成立10餘年，人稱「小花老師」的廖慧華返鄉後教部落小朋友跳舞，將街舞、流行舞步融入傳統舞蹈，不僅令人眼睛為之一亮，更凝聚部落向心力，她說，男孩們都跑去打籃球，現在團員清一色都是女生，女孩們為部落的文化傳承撐起一片天。

都蘭部落許多青壯年都曾在小花老師帶領的「薪傳舞團」習舞，小花10多年來教部落孩子學傳統舞蹈，還加入創新的原住民音樂，及活潑動感舞步，讓孩子們跳出更有流行味的原住民舞蹈風，但是近幾年團員有陰盛陽衰現象，小花說，少子化後男生較少，當地男孩都加入籃球隊，有興趣跳舞的男子就會受到排擠，所以現在舞團成員都是女生。

熱愛跳舞的小花，早期在台北當課輔老師，待了1年後，確認自己無法離開都蘭，回到部落的她重新燃起舞蹈夢，到都蘭國中、都蘭國小編舞、教舞，10多年前更成立了「薪傳舞團」，免費教部落的小孩學跳舞。

小花表示，薪傳舞團常在台東舞蹈比賽中得到大獎，可是一到全國賽就常因經費拮据，被迫放棄比賽，但是為了延續部落的生命力，他們還是努力地跳。

小花說，歷年來帶的孩子以隔代教養居多，部分是單親家庭，這些弱勢的孩子，會待在舞團的時間會比較久，每周六下午的團練，成為部落中的大事，大學畢業的學姐也會回來幫忙教舞，凝聚部落青年的向心力。而除了教舞以外，她很注重孩子的品德教育，嚴守長幼有序的核心價值，當大小朋友牽起手跳舞，也是文化傳承的開始。