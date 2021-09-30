境外生權益小組批評台大防疫政策荒謬，要求境外入境學子自費篩檢，且禁止在單人房自主健康管理，讓境外生無法接受，認為涉及歧視。台大則回應，相關作法都是考量最新疫情所訂，更強調校方與台大醫院合作，安排學生自費PCR採檢，並提供優惠採檢費用，以減輕學生負擔。

針對境外生權益小組的指控，台大表示，防疫政策乃根據教育部110年9月7日頒布「大專校院110學年度因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引」相關規定制訂。

教育部在指引明訂：「居家檢疫期滿後，自主健康管理如要入住校內宿舍，學校應安排獨層且一人一室之宿舍」、「學校如考量學生住宿為團體生活，為避免群體感染風險，請學生入住宿舍前先進行 PCR 篩檢或快篩，結果為陽性者，學校應協助通報 1922 或衛生局並依指示就醫。」

台大提到，考量境外入境學生返回太子學舍單人房，將與一般學生共用同棟、同層的公共設施，與教育部規定不符。加上近日境外移入個案，出現多起Delta變異病毒感染，其中有確診者於14天檢疫期間PCR 檢測結果皆為陰性，卻於返回社區後，造成病毒傳播，足見Delta變異病毒帶原者無法完全在14天檢疫期間被發現，傳播能力遠超先前的其他病毒株。

台大指出，因應變種病毒，校方在考量最新疫情發展後，重新調整防疫措施，安排所有境外生於自主健康管理期轉置校外旅館，並安排所有境外入境學生入住宿舍前3日內，進行採檢並確認陰性後，始得進住宿舍，加強保障所有在宿學生的安全。

台大表示，校內住宿學生共1萬2000人，各棟宿舍皆有數百名住宿生，量體龐大，為保障全體住宿生的安全，不宜於宿舍進行自主健康管理。

台大也說，自高風險國家入境學生，由公費安排入住集中檢疫所，而自非高風險國家入境學生，則是自費入住集中檢疫所或防疫旅館。學校為體恤同學入境後旅館費用負擔沉重，因此在經費有限狀況下，酌予補助自非高風險國家入境學生自主健康管理期間部分住宿費用。

至於採檢費用，台大強調，校方與台大醫院合作，安排學生自費PCR採檢，並提供優惠採檢費用，以減輕學生負擔。

教育部表示，大學如基於防疫考量，針對入住宿舍學生訂定嚴謹防疫措施，予以尊重。

教育部也提到，居家檢疫期滿後7天自主健康管理期間，不宜進入校園上課或前往人群聚集之處，並要求做好個人防護措施；如要入住校內宿舍，學校應安排獨層且1人1室之宿舍，如衛浴設備為共用，請規畫分流、分時段使用，並於每次學生使用完後應落實清消；另針對配合居家檢疫或自主健康管理而無法進校園上課之學生，學校應提供線上學習與適當學習銜接機制，維護其受教權益。