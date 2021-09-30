美國財政部長葉倫日前示警，若國會不採取行動暫停或提高債務上限，聯邦政府可能將於10月18日耗盡資金，進而引爆前所未有的金融危機，許多知名投行皆對此發出警訊，摩根大通更積極備戰，表示正在為可能到來的潛在災難做規劃準備。

《路透社》報導，美國債務上限談判仍處僵局，儘管美國眾議院已投票表決通過法案，將暫停美國債務上限至2022年12月，且法案目前已提交至參議院，但預料將會被共和黨人士阻擋；財政部長葉倫日前致函國會，呼籲國會所剩時間不多，若在10月18日前未能採取行動，恐將對經濟造成重大災難。

有部分人認為，國會未能及時採取行動，防止債務違約的潛在風險越來越大，猜測這也可能是近幾日美股走弱的原因；紐約Fed總裁威廉斯（John Williams）警告，若債務上限遲遲早不到解方，市場可能出現負面影響。

然而，標普500指數周三小漲0.2%，代表投資人對此缺乏緊迫感，嘉信金融研究中心（SCFR）策略師Kathy Jones認為，很難確定市場是否關心債務上限，或許因為問題遲早會解決而不在乎，但同時這也的確是一個無法輕忽的風險。

值得一提的是，美國公債市場已經出現相關的緊張情緒，一個月期的美債殖利率目前約為0.07%，高於3個月期美債殖利率的0.04%，而在年初時，兩者殖利率約落在0.08%。

紐約Tallbacken Capital Advisors執行長Michael Purves在研究報告中指出，3個月期美債已出現緊張情緒，原先市場認為其不會如一個月期美債那樣，受到違約的風險影響，但他也補充，儘管如此，市場緊張情緒還未達到2011、2013、2015年那般強烈。