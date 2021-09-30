華夏科技大學於9月13日至11月6日與創價學會合作展出「SDGs x希望與行動的種子展」向師生及社區民眾推動永續發展與友善環境概念。（華夏科技大學提供）

華夏科技大學於9月13日至11月6日與創價學會合作展出「SDGs x希望與行動的種子展」向師生及社區民眾推動永續發展與友善環境概念。（華夏科技大學提供）

華夏科技大學於9月13日至11月6日與創價學會合作展出「SDGs x希望與行動的種子展」向師生及社區民眾推動永續發展與友善環境概念。（華夏科技大學提供）

華夏科技大學USR大學社會責任實踐計畫「華夏南勢在地紮根PLUS」以關懷社區、環境永續為深耕議題，以達成SDGs指標「永續城市及社區」永續經營為目標。於9月13日至11月6日與創價學會合作展出「SDGs x希望與行動的種子展」向師生及社區民眾推動永續發展與友善環境概念。

聯合國2015年發布「永續發展目標」（Sustainable Development Goals 簡稱SDGs），期以 17 項具體目標及行動，改善人類生活。台灣創價學會長期致力於文化、教育及和平的活動，倡導人性的尊嚴與平等，以創造生命最高價值，促進人類的友好與和平。

華夏科技大學結合國際創價學會與國際地球憲章共同策劃的「希望與行動的種子展（Seeds of Hope and Action）」，期盼青年們一起響應成為「希望與行動的種子」，從自身「心的變革」做起，進而變革環境、社會，為下一代開啟永續美好的未來。展覽中除了呈現青年行動家及各國SDGs具體永續環境行動外，亦呈現華夏科大能資源管理執行績效以及校園生活實驗室。

節水省電撇步報你知、減塑減量大作戰活動，藉以強化師生及社區居民能資源使用之認知。在展覽之前並結合策展及佈展過程舉辦SDGs導覽志工培訓工作坊，設計各項節能減塑互動遊戲與帶領演練，深化在生活場域中落實永續在地策略與行動。

開幕茶會於今（29日）上午10時舉行，活動於優美的小提琴演奏中揭幕，由華夏科大陳錫圭校長親自主持，創價學會雙和分會新北圈圈長林永順、圈婦人部長林秀鳳、中和區學會區長賴建元先生等代表與會並贈送環境教育與人文藝術專書乙批，該校特致贈感謝狀予國際創價學會會長池田大作，感佩其發起2021年「希望‧勝利之年」主題，傾注心力 培育廣布後繼青年。

陳校長表示，華夏科大長期致力節能行動有具體的成果，近來每年可節水1萬5千度，節電方面更可觀，每年可省下60萬度電，這樣的節能作為確實對地球環境的永續發展有正面的意義存在。華夏科大的著重點仍是優質教育，除了專業教育外，我們開創許多永續環境相關課程，希望華夏學子能關注周遭環境資源的可貴與珍惜，很高興能與創價學會有這樣永續環境的合作，期望未來能持續與本校USR計畫共同為環境盡一份力。

華夏科大USR計畫主持人蘇聖珠副校長說，華夏優質教育在地深耕55年，隨著台灣經濟發展，培育產業菁英，推動在地關懷，各院系課程結合SDGs理念，落實永續發展目標。我們相信只要每一個人都從現在開始，一起為讓世界更美好而努力，為下一代開啟永續美好的生活體現，未來必定能改變！過程中藉由培訓社區及學生導覽志工，將理念傳承，歡迎大家到華夏科技大學參觀並一起認識幾位行動家故事，聽聽他們是如何在所之處展開變革的行動，從問題中勇敢行動，實現世界公民和平永續價值。