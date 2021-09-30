王羲之〈蘭亭序〉享天下第一行書美譽，最著名刻帖版本為「定武蘭亭」。（故宮南院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

國立故宮博物院南部院區今起推出「刻石取拓–故宮碑帖特展」，天下第一行書《蘭亭序》現存最好的刻本「定武蘭亭」是故宮院藏碑帖中，唯一指定國寶文物，也初次南下展出，成特展一大亮點。

國立故宮博物院書畫文獻處助理研究員吳誦芬是「故宮碑帖特展」策展員，表示書法是東亞文化圈別具特色的藝術，該展以「千古蘭亭、東亞同珍、掌中巨碑及朱墨交輝」等單元介紹故宮的碑帖典藏。

唐睿宗李旦御筆的《鑄鐘記朱拓本》在「非黑即白」展場中，讓人眼睛一亮。（故宮南院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

吳誦芬又說，碑帖又有「黑老虎」之稱，除了指拓本的顏色，也暗示拓本真假難辨，收藏容易受蒙蔽，動輒重傷荷包，如遇老虎般凶險。

特展展出的《高句麗好大王碑墨拓本》書風似隸似楷、沉著古厚，備受中國、日本、南北韓等地文人推崇。（故宮南院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

王羲之《蘭亭序》有多種摹本與拓本傳世，南院指出，這次另選元陸繼善《摹褉帖》雙鉤本與《定武蘭亭真本》做對照，至於深受乾隆皇帝青睞的王羲之《快雪時晴帖〉》，這次選展日本江戶時期刻製的《垂裕閣法帖》，與其他兩個中國刻本《快雪堂法帖》以及《三希堂法帖》，三種刻帖分身各有所長，觀眾可與墨蹟本輸出圖參看，一飽眼福。

書法藝術也常突破國界藩籬，成為文化交流媒介，南院指出，特展展出的《高句麗好大王碑墨拓本》書風似隸似楷、沉著古厚，備受大陸、日本、南北韓等地文人推崇，因原碑高逾6米，摹搨不易，流傳的大件整拓本不多，在特展中，13件長達326公分的特大拓本一字排開，十分可觀。

此外，碑帖拓本除常見的黑底白字，也有白底黑字如《北魏始平公造象記》，讓拓本呈現版畫般的視覺感受，為求變化，以硃砂拓製的朱拓本也很常見，唐睿宗李旦御筆的《鑄鐘記朱拓本》在「非黑即白」展場中，就讓人眼睛一亮，南院強調，即使是黑底白字的拓本，由於拓製時用墨的乾溼濃淡不同，也會有濃如烏金或薄如蟬翼等的效果。

南院表示， 「刻石取拓–故宮碑帖特展」展期至12月26日止，歡迎到故宮南院品味碑帖的人文底蘊，找尋「黑老虎」的曼妙身跡！