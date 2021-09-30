外食重鹹又高油，常吃容易造成身體負擔，嚴重還會影響健康。大陸廣東一名24歲男子因工作忙碌，沒時間下廚，因此幾乎餐餐吃外賣，沒想到近日腹部痛到就醫，起初他以為是吃壞肚子，檢查後驚見體內血液竟變成乳白色的「牛奶血」。

根據《看看新聞》報導，居住在廣東佛山一名24歲男子小林（化名），由於工作忙碌的關係，因此經常叫外賣吃，近日他吃了豬肉後，就感覺腹部非常痛，一開始以為是吃壞肚子，因此並未馬上就醫，豈料凌晨痛到受不了，他便前往佛山市第二人民醫院掛急診。

醫師趕緊替他做檢查，發現小林的血清甘油三酯居然高達82.82mmol/L（毫摩爾/升），遠高於正常值的0.44—1.80mmol/L，得知他患上「高脂血症性急性胰腺炎」，血液顏色呈現乳白色混濁狀，醫學上稱為「乳糜血」，也就是俗稱的「牛奶血」，必須立即進行血漿置換治療。

經過治療後第二天，小林的腹痛狀況好轉，但對於疼痛感仍心有餘悸，表示由於自己工作忙碌，因此很少自己下廚，飲食習慣也不規律，一個月內有3分之2的時間都是吃外食，平時又很喜歡喝飲料，也很少運動。

不僅如此，小林過去就曾2度患上胰腺炎，但住院治療後，他仍未改變飲食習慣，導致狀況越來越嚴重。佛山市第二人民醫院消化內科主治醫師劉毅鵬表示，血液濃度的甘油三酯太高，容易引發急性胰腺炎，該名患者不僅沒有定期檢查，也未靠藥物控制，長期累積才會導致發病。