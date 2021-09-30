台北地檢署。（本報資料照片）

有「基金界李大仁」之稱的統一投信前經理人張繼聖，任職期間負責操盤「統一大滿貫」等基金項目，卻涉嫌以私人資金提前進場，2年多時間獲利至少3000萬元，另名前經理人孫民承曾負責代操勞動基金，也以相同手法獲利逾5000萬元。台北地檢署今指揮台北市調查處兵分15路搜索，預計約談張、孫等11人到案，全案將朝違反《證券投資信託及顧問法》方向偵辦。

檢調獲報，張繼聖任職統一投信前經理人期間，負責操盤國內最大台股基金「統一大滿貫」，以及「統一強漢基金」；另外，政府的「公務人員退休撫卹基金」、「勞工退休基金」也委託統一投信代操，過去曾由孫民承負責。

張繼聖、孫民承因職務關係，明確知悉手上負責的基金將佈署在哪些股票，竟以私人資金提前進場，待基金完成佈署、相關股票上漲後，再賣掉私人持股套利，自2017年至2019年間，張、孫分別獲利3000萬元、5000萬元，涉犯《證券投資信託及顧問法》特別背信罪。

據悉，張繼聖在2018年下半年被大陸企業挖角後，從統一投信離職，大部分時間都待在大陸，檢調掌握本案相關事證，苦等張上月返回台灣，近期隔離結束後，於今日發起搜索行動。而孫民承則因另涉入勞動基金炒股弊案，因而離職，該案已遭檢方起訴。