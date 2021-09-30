為拓展機能布料於時尚品牌市場，在經濟部工業局「時尚跨界整合旗艦計畫」推動下，紡拓會促成品牌設計師與紡織業者共同合作，打造結合機能環保與時尚創意的服飾，將於10月7日(四)上午11點「2021台北時裝週」松山文創園區3號倉庫舉辦「co-Fashion機能時尚」動態展演。

此次將展示設計師申子芹、高元龍、謝宇農與謝明柔2022春夏系列機能時尚服飾。設計師們以音樂作為靈感，與機能紡織業者合作開發品牌獨創布料，同時經由國際精品設計總監竹腰名生指導服裝開發與市場資訊，汲取國際品牌經驗，並延伸主題靈感與五家機能布廠：美立信實業、福懋(1434)、佳和(1449)、台富(1454)、富勝紡織等合作開發永續機能布料，藉此展現風格獨具的品牌服飾。

「co-Fashion時尚數位媒合平台」自2020年啟動至今已經突破55,000次媒合瀏覽，在這個由文化部與工業局合作的媒合平台，提供布料、副料、成衣製造與打版製樣、設計人才等產業資訊，協助國內跨界優異的設計軟實力串接時尚產業鏈資源、媒合商品的開發強力後盾。

本年度以音樂為靈感，透過平台跨界合作的時尚機能服飾成果，包括美立信、加圖、亞適、泉碩公司與生活時尚品牌rin、時尚設計師品牌if&n、機能服品牌商宸藝、休閒親子寵物品牌法比奇等。現場也展出設計師謝宇農、印花設計品牌本島舍、藝術家李霽等運用圖案故事館元素創作設計開發服飾成果。

另外，今年也特別展出2D數位打版串聯3D服飾技術打造的3D展示區，匯集最新數位設計與業者合作成果，扭轉大眾對傳統服飾產業印象、展現紡織產業現代化與科技實力。