隨著時代進步，科技不斷創新，人工智慧（AI）能發展到何種高度成為外界關注焦點，大陸金沙江創業投資董事經理丁健就認為，未來人工智慧將會取代人類左腦的功能，只有人類的智慧、情感及想像力融合的創新能力才不會被取代，而這主要是鍛鍊右腦的過程。

新浪科技報導，針對未來人工智慧科技能到達的成就，丁健認為，隨著科技步入人工智慧時代，人工智慧擁有數理及機械運算的優勢，將逐漸取代左腦的功能，使用左腦思考的人往往按部就班地想問題，只有人類的智慧、情感、想像及哲學等融合出來的創新能力，才是人工智慧完全沒有辦法取代的。

丁健補充說道，「使用左腦只能培養出達人，但以創新的程度來看，好奇心其實是鍛鍊右腦的過程，就像很多科學家其實很喜歡藝術，我認為這並不是巧合或偶然，而是有一定的關聯性，我相信有一天腦科學家能夠驗證這種說法。」

因此，丁健認為，創意跟創新能力才是人類無可取代的優勢，「以前我們覺得圍棋下得好的人，一定是最聰明的那個，但現在圍棋冠軍已經被人工智慧擊敗了，有時候靈光乍現的創意，才是人類獨特的優勢，我們需要懂得開發並發揮這些優勢的力量。」

丁健積極投資人工智慧、生命科學等領域，尤其是大數據、人工智慧對生命科學的影響，「在人類基本溫飽問題都被解決的狀況下，人類對於長壽、生活品質的要求就會越來越高，這也是科技、人工智慧能迅速發展的重要原因。」