市長林右昌今日下午前往視察，期許新建候車亭啟用後提供通勤民眾更舒適候車環境。（陳彩玲攝）

市長林右昌今日下午前往視察，期許新建候車亭啟用後提供通勤民眾更舒適候車環境。（陳彩玲攝）

基隆市政府為改善長庚醫院前交通動線，將橘郡社區前客運與公車候車位置對調，並新增一處27公尺長的候車亭，訂於10月5日啟用，市長林右昌今日下午前往視察，期許新建候車亭啟用後提供通勤民眾更舒適候車環境。

林右昌表示，橘郡社區前的候車亭設置過程幾經協調，克服許多難題終於建置完成，不只將國道客運與公車空間加以區隔，車行動線也更加順暢，未來國道客運載客後可直行麥金路經由國道前往台北，市區公車則經由迴轉道走安樂路二段往市區。

林右昌也感謝長庚醫院協助，他說，長庚一側的候車亭將在10月底完成，同時也一併建置風雨走廊，屆時包括橘郡、城上城以及到長庚就醫的民眾，不管是交通或是候車空間都會大幅改善，周邊的居家及生活品質也可大幅提升。

基隆市公車處指出，該處候車亭是全長約27公尺、寬3.5公尺的長廊，包含設計監造費用總經費198.3萬元，其中公路總局補助99.8萬元、市府自籌98.5萬元，今年6月開工後，配合整體鋪面變更設計於9月底完工，預計10月5日正式啟用。