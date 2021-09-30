中部科學園區吸引就業人口遷入西屯人口數逐年增加，鄰近的福科國中初期建校以45班規模興建校舍，至今含特殊班已達51班，未來學區設籍學生恐是易增難。市議員黃馨慧邀請市長盧秀燕到校會勘、了解教室不足問題，爭取福科國中增建校舍，以利適度容納學區學生人數，獲得市長盧秀燕允諾支持編列經費。

黃馨慧指出，福科國中學區鄰近的國安段社會住宅一期500戶、預計2023年完工，學校因校舍不足、無法招收更多學生問題逐年嚴重化，經過家長與里長多次反應，特別邀請市長親自到學校了解問題，希望給家長一個確切的答覆，以免未來學生無處就學的窘境。

黃馨慧表示，其實福科中學的學區設籍人數不斷增加，興建第三期校舍已經非常急迫性，只有盡快動工興建，才能紓減班級人數太多及專科教室不足的壓力，滿足國民教育品質精緻化的目標、提供學生優質學習環境；否則在僧多粥少的就學場域，將造學子就學的困境。

市長盧秀燕表示，新生入學進不了學校，就屬家長、議員及里長最有感，但台中市高中職以下有350所學校，新建校舍動輒5000萬起跳，籌備預算是市府最大困難。

盧秀燕強調，經市議員黃馨慧多次邀約會勘增建校舍可行性，市府可以承諾「原則上就是要蓋｣12間教室，至於興建預算7200萬元，擬分年編列爭取中央補助，若不順利就由市府全額負責，目前增建校舍計畫已請建築師規畫中；提供給學區內學子充裕的就學環境。