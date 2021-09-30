桃園航空城董事長陳錫禎向現場MOU合作夥伴進行簡報，說明航空城計畫開發與招商期程相關資訊。（桃園航空城提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園航空城計畫進入實質開發階段，優先產專區招商行動緊鑼密鼓展開，為此航空城公司30日辦理第1梯次「桃園航空城合作備忘錄夥伴交流座談會」，邀請MOU合作夥伴、桃園市地政局及經發局，針對計畫開發進度、產業規畫特色與有意進駐企業進行交流對談。

航空城公司董事長陳錫禎表示，目前已簽署49家MOU合作夥伴，這次交流座談會讓產業與政府面對面，官企產業合作交流，期待MOU合作夥伴未來進駐後，帶動航空城計畫整體經濟成長與發展，未來也將舉辦多場產業交流座談會，持續邀請MOU合作夥伴同聚一堂，促進產業整合升級，帶動航空城整體發展。

陳錫禎於指出，航空城公司的主要業務為「桃園航空城開發計畫招商」及營運「亞洲・矽谷創新研發中心」，兩者相輔相成，要將青埔特區打造為5G高科技的智慧應用實證場域，建構創新創業生態系，落實桃園智慧城市的建設願景。

地政局長蔡金鐘說明，航空城計畫土地開發與徵收最新期程，包括產專區分區畫設面積、最小建築基地面積及道路最小面寬等土地開發最新資訊，讓MOU合作夥伴進一步了解航空城計畫產專區相關資訊，未來若有機會正式進駐產專區，能更有效規畫產業用地及建築面積。

經發局副局長黃穗鵬提及航空城招商及產業規畫，包括第3、4種產業專用區發展產業的項目、優先產專區產業規畫及招商作業期程等最新資訊，希望未來以桃園資通訊產業及製造業的堅強實力，透過高科技產業廠商進駐，促進航空城計畫產業發展，並期許順利進入招商作業階段。