著名海軍艦艇分析師薩頓(HI Sutton)在私人衛星雷達圖片中發現大陸的022飛彈快艇，該圖片是合成孔徑雷達的波段圖片，仍然能夠看到號稱匿蹤設計的022快艇，似乎匿蹤「破功」。但是曾在海軍服役多年的張競博士不這麼看，他認為衛星上的偵照雷達與地上(或海上)的搜索雷達是兩回事。

中華戰略學會研究員張競表示，先來說明合成孔徑雷達(SAR：synthetic aperture radar)的原理與應用。SAR屬於微波成像雷達，顧名思義，它是將雷達波在一段相當窄的區域掃描，獲取高解析度成像效果。為了強化效果，早期的合成孔徑雷達還必須藉由透鏡來放大，再以高像素底片獲得如同黑白照片一般的影像。如今隨著數位影像處理技術進步，在放出大量極窄雷達波束照射目標區之後，透過迴波所獲得的數據，可以被電腦立即判讀成立體模式，能夠獲得更類似可見光照片的解析度。

合成孔徑雷達原理，在一個小區域裡放出微波，再以回波的強弱繪製成影像。(圖/CGG)

因此，合成孔徑雷達適合用於測繪靜止目標，這也使得它多半安裝在偵察機或是太空儎臺，以進行地面測繪作業。這也使得它比較不適合用在對動態目標的偵測，雖然就技術層面來說不是完全不行，但實際運用案例真的相對較少。

合成孔徑雷達下的五角大廈，「畫質」近似粒子較粗的黑白空拍照片。(圖/猶他州立大學)

這也就是為何這張合成孔徑影像來自衛星，而且所發現的022是泊在港口裡的靜止狀態。

必須直言，在Google地圖上，只要搜尋022型飛彈快艇的經常性駐地，就能找到更清析的022影像圖，畫質遠比合成孔徑雷達影像圖來得好，因此薩頓先生實在有「故弄玄虛之嫌」，作者拿出這種影像來大做文章，就好像到處聲稱發明不需用電熨斗，最後發現是用燒炭加熱同樣無聊透頂。

作者也在文章後半承認，在實際接戰狀況下，由上方視角以如此方式偵知影像，亦不能用來證實該型導彈艇隱身功能失效，所以這不是證明在無病呻吟故弄玄虛嗎？

戰場上所面臨問題，從來就沒有簡單答案，作者在文中最後結論，其實是有些失之武斷。在此必須提醒下列數點：

第一、部隊經常性之駐地，並不是代表戰時狀況提升後，兵力必須移轉疏散防護，抑或是進駐戰術機動位置，針對特定任務海域待命出擊時，所將移泊進駐之港口與泊地。

第二、平時靠泊碼頭與駐地，只是掌握徵候情報極小部分單元；導彈裝卸地點、彈庫所在位置、加油整補設施以及支持導彈快艇部隊戰場用兵之觀通體系，要建立整個作戰全程所涉及要素所在位置，才能夠決定掌握徵候情報蒐集要點。

第三、現代導彈艇作戰，已經不再是單純仰賴本身作戰序列單打獨鬥；空中管制儎臺、空中密切支援掩護火力、電子作戰干擾壓制儎臺、岸基觀測通信管制導引作業體系，再加上必要時所能獲得岸置導彈陣地，以便構成多方進襲同時彈著攻擊效應；不將本身觀察面向擴大，保證在解析問題時是見樹不見林。

最後是列出原作者所附地圖各個022型導彈艇平時駐地衛星圖像，其中雖然包括明確可以見到之相關設施，但畢竟不能包括大陸沿海所有能夠進駐022型導彈快艇，支持其機動部署分散配置之所有大小型港口。所以022型導彈艇若是狡兔，絕對不只三窟，可能有多達三千個窟可藏身。

最重要的是藉由現代指揮管制體系支持其接敵作戰，其若要傾巢而出奔襲交戰時，很可能會從很多不同港口與泊地啟航；所以原作者認為當偵獲其蹤跡，就必能賡續掌握其動態，恐怕並沒有辦法像是作者所認為那樣易如反掌。