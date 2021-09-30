統一投信前基金經理人涉嫌分別利用受政府委託操作勞動基金時，利用親友人頭在市場上購買特定股票，對此，勞動部勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，如果因為違法損及勞動基金權益，勢必要求賠償。

劉麗茹說，之前在游迺文案中涉及買進遠百的帳戶包括統一、復華及群益等已全部收回，當時統一投信也賠償600多萬予勞動基金，如果後續再因違法損及勞動基金權益，一定會要求賠償。