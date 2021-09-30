勞動基金再傳弊案 基金局：如果損及權益勢必要求賠償 17:422021/09/30 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 勞動部勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，如果因為違法損及勞動基金權益，勢必要求賠償。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 統一投信前基金經理人涉嫌分別利用受政府委託操作勞動基金時，利用親友人頭在市場上購買特定股票，對此，勞動部勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，如果因為違法損及勞動基金權益，勢必要求賠償。 劉麗茹說，之前在游迺文案中涉及買進遠百的帳戶包括統一、復華及群益等已全部收回，當時統一投信也賠償600多萬予勞動基金，如果後續再因違法損及勞動基金權益，一定會要求賠償。 龔明鑫：台積電不會透露個別客戶商業機密資訊 立委、環團抗議大肚山設產業園區 中市府：會兼顧經濟與環境 #勞動基金 #賠償 #損及 #權益 #勢必 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 屏東挖眼男不乖乖吃藥 老母嘆：50歲了...管不住賠不起 08:522021/09/30 社會 四強聯手 台灣之星擴大布局智慧農業 10:342021/09/30 財經 恐怖房仲為人妻同事出氣 18刀砍死運將續延押2月 08:102021/09/30 社會 勞工紓困1萬元申請最後一天 逾期不再發給 10:362021/09/30 生活 飛彈試射、重要會議 金正恩缺席引關注 04:102021/09/30 話題觀察 基本工資有望衝上2.6萬 他卻不領情開嗆：只爽到這群人 09:202021/09/30 財經 民眾黨批大內宣經費藏基金預算 蔡壁如點名蘇貞昌該下台 11:132021/09/30 政治 《基金》前3季產業型基金績效 3類勝出 09:112021/09/30 財經 勞動基金再爆炒股弊案 「基金界李大仁」等2人遭搜索約談 17:232021/09/30 社會 最貪理專盜客戶2.8億元「住豪宅買保時捷」 判刑10年6月 11:542021/09/30 社會 竹縣縣有地都更 警光一村住戶抗議 04:102021/09/30 地方新聞 生活熱門新聞 印度神童預言股市崩盤時間點 30年前恐怖景象重演 - 生活 殉職飛官羅尚樺妻子生了 「3人同框」照片曝光 網全哭了 - 生活 第11輪打BNT 指揮中心曝接種對象 最快10／13開打 - 生活 2年無流感疫情恐失抵抗力 台大醫籲今年冬天打3種疫苗 - 生活 陳時中秀BNT客製化標籤 一動作洩真實心情 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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