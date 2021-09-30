美國、英國和澳大利亞最近宣佈建立新的三邊安全夥伴關係AUKUS，美英兩國將助澳海軍建立核潛艇部隊，深化防務關係以抗衡中國。美媒引述觀察人士分析稱，澳洲建立核潛艇部隊具有極重要的地緣政治意義，不只能遏制印太地區海軍力量平衡進一步向中國傾斜，也能協助突破中共對台灣的海上封鎖，中共也將因此擴增反潛武力。

《美國之音》報導說，中國近年來迅速擴軍過程中，海軍的發展尤其令觀察人士感到擔憂。中國已擁有世界上規模最大的海軍，美國則保持較大的潛艇優勢，同時根據AUKUS，美英兩國將為澳洲建立至少8艘的核潛艇部隊，這無疑將有助於鞏固美國相對於中國的水下優勢。

美國《富比士》雜誌曾發表評論稱，如果大陸武力犯台，核潛艇可以打破對台灣的海上封鎖，破壞兩栖登陸，還能用巡航導彈摧毀關鍵的陸地目標，並收集有關中國海上軍力部署的情報。

分析認為，中共軍力近年大幅提升，但綜合反潛能力和美國仍有較大差距，因此隱蔽性高、續航時間長、生存能力強的核潛艇也是威懾中國貿然動武的最佳戰略武器之一。

美國漢普郡大學和平與世界安全研究名譽教授邁可．克拉爾(Michael Klare)說，對中國來說，AUKUS安全夥伴關係遠不止是地緣政治的挑戰，從軍事的角度來看，也是非常有威脅的，因為這些潛艇將在南海和東海巡邏。共軍要擔心的不僅是美國潛艇，還會有澳洲潛艇，他們必須不斷跟蹤的這些威脅。

他說，現在這些潛艇配備何種巡航導彈或是彈道導彈尚未決定，一旦爆發衝突，導彈能威脅中國本土，這會增加中國面臨的防務挑戰，令中國不得不在反潛領域投入更多源。

美國歐亞集團高級分析師溫尼(Ali Wyne)說，短期內AUKUS還不太可能對地區軍事平衡產生較大影響，因為澳洲建造和部署核潛艇還需要時間，中國可能會利用這段時間內加速推進反潛技術的投資。

中國方面除將大力彌補反潛短板以外，預計還會加強洲際導彈發射能力。同時也是美國軍控協會董事會成員的邁可．克拉爾說，對美國海軍最具挑戰性的是有「航母殺手」之稱的中國中程彈道導彈，一旦與中國發生衝突，美國的航空母艦和其他船隻是否能在激戰中倖存下來，是美國海軍真正擔心的領域。所以現在很多錢都用在導彈防禦和導彈攻擊能力方面，以抵消中國的導彈能力。