大陸蘇州及昆山地區停工令未對尼得科超眾(6230)9月營收造成影響，儘管大陸第4季供電政策未明，尼得科超眾初估第3季及第4季仍有旺季可期，下半年可望比上半年好。

今年上半年銅等上游原材料價格飆漲，且電子產業鏈缺料問題嚴重，衝擊到尼得科超眾第2季營運，今年上半年稅後盈餘為2.22億元，年減29.75%，每股盈餘為2.57元，累計前8月合併營收為66.48億元，年增20.3%。

蘇州及昆山兩地日前突然通知所有廠商自26日停電停產，廠位於昆山的尼得科超眾應當地政府要求將十一長假的假期進行調整，此次停電停產對9月營收影響有限。

受惠於商用及電競NB客戶訂單穩定，且網通及伺服器也不錯，儘管大陸第4季供電政策未明，尼得科超眾初估第3季及第4季仍有旺季可期，下半年可望比上半年好。

在越南廠部分，目前越南廠已完工陸續建置幾條散熱模組產線，並於7月開始小量生產，不僅提升尼得科超眾集團產能，亦可分散單一製造地的風險，有利集團產線的調度以滿足不同市場客戶的需求。