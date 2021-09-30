華府戰略暨國際研究中心（CSIS）研究員芬納爾（Matthew Funaiole）與副研究員哈特(Brian Hart)，28日投書《外交政策》；文中指出，隨著美國撤出阿富汗，論者認為北京將因此獲得地緣政治的大獎，並與塔利班達成協議以壟斷阿富汗龐大的礦產寶庫；不過，兩人卻主張阿富汗絕對不是北京的寶庫。用美中大國競爭的狹隘視角，看待北京的阿富汗政策反而限制華府政策選項。甚至，大陸境內、阿根廷、玻利維亞與智利，才是北京真正的礦藏寶庫。

※阿富汗礦藏為推估值

文中指出，目前論述到北京的阿富汗政策時，外界往往受既定論述的束縛，認為國際列強早就對阿富汗的豐富礦產虎視眈眈。論者強調，在19世紀末20世紀初，英國與德國就在阿富汗展開大規模地質調查。冷戰期間，蘇聯也在此進行系統調查。另據五角大廈2010年的研究結果，更直指阿富汗的銅、稀土、鋰與各種礦藏，總價值可能超過1兆美元。

但作者認為，這些數字對阿富汗的礦藏很大程度建立在學理推估。事實上，這些大國都沒有實際開採阿富汗礦產的意願。也因此，分析家紛紛推測美國退出後，北京可能成為首個打開阿富汗寶庫大門的國家。

會有這種想法並不意外。畢竟大陸企業的礦產需求量龐大，且毫無止境。目前大陸已是全球最大的電動汽車生產國，在這個不斷發展的產業重維持優勢需要更多的鋰。同樣的，在北京邁向科技超級強權的道路上，所牽扯的關鍵產業都需要稀土。

※內蒙古鄂博礦區稀土儲量遠勝阿富汗

但該文認為，考量在阿富汗推動相關業務伴隨的風險與問題，北京很難馬上就在阿富汗各地大興採礦工程，而是更輕鬆的從其他來源取得關鍵礦物。作者認為，大陸境內已有大量的稀土，何必捨近求遠。

根據最新估計，在可開採的全球稀土儲量中，近37%位於大陸境內。內蒙古雲鄂博礦區的稀土儲量超過4800萬噸，為全球最大的已知礦床；相較之下，阿富汗稀土集中在海曼德省（Helmand）南部卡納申(Khanneshin)碳酸岩礦床，稀土可能儲量僅有130萬噸。

更何況，卡納申碳酸鹽內涵鈰、鑭和釹等稀土元素。這些是「輕」稀土的一部分，藏量豐富但開採價值較低；換言之，開採內蒙古的稀土更具價值。

※瞄準南美鋰三角

鋰雖然對中國人更有吸引力，但大陸鋰的藏量卻不豐富，僅占全球儲量的7%。相較之下，儘管五角大廈的備忘錄將阿富汗形容為「鋰界的沙烏地阿拉伯」；但為滿足大陸對鋰的需求，大陸企業仍捨棄阿富汗而瞄準有「鋰三角」之稱的南美地區。阿根廷、玻利維亞與智利坐擁全球58%的已知鋰礦床，經濟可開採儲量更高達53%。

舉例來說，大陸企業江西贛鋒鋰業股份有限公司，現已成為阿根廷Caucharí-Olaroz鋰鹽湖的主要投資者。另一間大陸礦業公司天齊鋰業，則在2018年斥資41億美元，收購全球最大的鋰生產商智利化工礦業公司近24%的股份。換言之，在大陸企業搞清楚阿富汗到底有多少礦產之前，北京早已完成在南美洲對鋰瘋狂的收購。

※阿富汗礦區基礎建設有限

理論上，阿富汗比南美洲地理距離更接近中國大陸，因而更吸引大陸投資者。不過，阿富汗的許多礦藏都未在基礎建設頗為有限的偏遠地區，而數十年來的戰略導致經濟困難，更讓相關問題更為複雜。

雖然，北京曾冒著風險大膽支持在部分國家的戰略投資。例如，在奈及利亞與南蘇丹等地興建開採石油的基礎設施。但考量到阿富汗獨特而複雜的安全環境，勢必讓大陸的政商領袖極為小心。

事實上，中國大陸在阿富汗的大規模採礦投資一直都以慘敗告終。2007年，中國冶金科工集團公司(MCC)簽署價值高達28億美元的30年租賃協議，在阿富汗小銅礦（Mes Aynak）開礦。儘管MCC最後砸下3.71億美元，該項目最終仍被迫告終。大量的貪腐指控，加上企業未能兌現承諾，導致阿富汗前朝政府一度揚言重新招標。

換言之，北京現階段沒有任何誘因進入不穩定的阿富汗市場。畢竟，太多不利因素存在。當然，急於鞏固權力的塔利班或許會因大陸投資潮而獲益，只要他們能消除安全威脅並帶來經濟穩定，就可能吸引北京掏出支票簿，但現階段看來並不樂觀。

即使大陸企業擴大在阿富汗投資，最後也可能以急需的基礎建設為優先，例如一帶一路所主打的道路、橋樑與鐵路。

作者總結，華府決策者最好認識到，北京不會急著入場阿富汗；否則，美國會成為過於誇大「中國威脅」的犧牲品，並因此浪費注意力與資源，而無法集中力量在真正重要的問題與北京競爭。