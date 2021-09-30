嘉義市長黃敏惠安撫嘉義國中學生接種BNT疫苗的緊張心情。（嘉義市政府提供）

嘉義市30日起為國中學生接種BNT疫苗，市長黃敏惠到嘉義國中關心接種情形，安撫學生不要緊張，叮嚀多喝水，多休息；黃敏惠表示，目前嘉義市疫苗涵蓋率63％，是全國第二高，嘉義市的疫苗沒有比較多，但我們打得很快。

黃敏惠表示，疫苗是最重要的一道防線，至29日為止，嘉義市疫苗涵蓋率已達63％，是全國第二高；接下來還要打流感疫苗及其他疫苗，流感疫苗接種應間隔至少7天，與其他疫苗應間隔至少14天。

黃敏惠表示，在校接種疫苗的學生，市府已請各校與配合醫院依相關規定排定安全施打的日期，除安排校園集中施打以外，目前也陸續開始接種第2劑疫苗，施打完疫苗後，仍要做好防疫措施。

嘉義市政府教育處長林立生指出，嘉義國中有788名學生登記施打，由慶昇醫院團隊負責，今天有419人施打，有4人打完請假回家休息，明天繼續施打，並已請學校將體育課等動態活動，調整為靜態的學習課程，避免劇烈運動。