滑板運動近來頗受民眾喜愛，高雄市政府預計在捷運青埔站北側，新建初級滑板場供滑板及直排輪玩家練習，民進黨立委邱志偉日前與體育署、高雄市運動發展局到現場會勘後，要求體育署盡速核定並支持經費，讓滑板場可以快點動工。

今年的東京奧運新增滑板項目，讓許多民眾欣賞到滑板比賽的獨特魅力，民眾對於滑板運動也躍躍欲試，賽後對於滑板運動興趣高昂、詢問度高，籌設新建滑板場的運發局也加緊腳步。

運發局表示，東京奧運前就已經展開新建滑板場籌設計畫，滑板場位於青埔站北側捷運軌道下方的空間，搭乘捷運徒步即可到達，停車方便，預計以專業滑板場地材質的初級滑板設施，提供滑板、直排輪初階練習玩家共用運動場地，分為親子區及極限運動區，預估總經費為2000萬元，目前運發局已經提交修正計畫書由體育署審查爭取經費補助。

邱志偉與市議員高閔琳、市議員參選人陳慶鴻邀集體育署、運發局在現場會勘後，確認土地所屬機關高雄市捷運局同意提供土地，經費部分體育署也預估將補助1050萬元，中央與地方都有共識，全案可望順利推動。

邱志偉表示，滑板、直排輪的運動主要以年輕人為主，在青埔站旁讓年輕人可以容易抵達、聚集練習，未來青埔站滑板場也將成為孕育台灣滑板新星的搖籃，因此請體育署加快計畫審核，並評估提高補助金額，減輕地方政府財政負擔，加快進度推動。