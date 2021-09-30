超商女店員遭疑患有精神疾病的楊姓男子襲擊，雙眼嚴重受傷。（翻攝畫面／林和生屏東傳真）

屏東縣高樹鄉一名29歲潘姓女超商店員，好意提醒一名50歲楊姓男顧客戴好口罩，竟遭有精神病史的楊突襲狂毆臉部、徒手挖眼睛，造成鼻梁粉碎性骨裂、雙眼嚴重受傷，恐有失明之虞。恐怖消息傳出，潘女的一名20歲女同事，嚇得2天後就離職，就連3名要來應徵店員的女子，也突然神穩找不到人。

這起驚悚傷人事件發生在26日上午9時許，楊男到屏東縣高樹鄉新南勢超商消費，不料潘姓女店員提醒他把口罩戴好時，他竟然失控抓狂，跳進櫃台裡對潘女的頭部暴打、挖眼，當場打斷潘女的鼻樑，一眼視網膜剝落，雙眼流下血水，很可能造成一眼失明，消息傳出震驚社會。

據「ETtoday新聞雲」報導，該家超商員工除了一對夫妻老闆，還請了2名女員工，一名是潘女，一名是年僅20歲的年輕妹妹，由於人手不足，「挖眼事件」發生之前曾對外招聘店員，本來3名應聘者，但發生恐怖事件後，3人突然失聯，沒打電話或傳訊息說不來面試。

不僅如此，店內另名20歲女員工，也嚇到隔兩天就辭職，以致店內僅剩老闆娘一人獨撐，令店家相當頭痛，營業時間被迫縮短為清晨6時至晚間9時。

據悉，楊男10多年前發病，入院治療情況良好，但出院就不按時服藥，楊男老母無奈說，兒子先前遭強制送醫後，在醫院治療都很好，但一回到家就認為自己沒病，不願按時吃藥，現在50歲了根本管不住，有次缺錢買菸又要不到錢，竟然對她動手，聽到兒子傷人消息，楊男老母表示「很沒辦法」，真的沒錢賠償受害者。

楊男是地方頭痛人物，村民說他曾因路旁犬隻朝他吠叫，竟發怒狠挖小狗雙眼並咬死小狗，當地人從此以「咬狗ㄟ」稱呼他，互相提醒不要惹他。而楊男6月底才在早餐店拿刀割傷七旬老婦脖子，被送醫強制治療，但短短1個半月又放出來，再度下手重傷女店員。