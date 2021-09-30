中國大陸當局計劃為民眾接種新冠肺炎疫苗加強劑，預計會先為已接種2劑不活化疫苗的醫護、機場人員及60歲以上等族群施打，但建議接種者至少在第二劑接種後6個月以上才施打加強劑，且不建議與不同疫苗混合接種。

中國《科技日報》今日引述中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶指，不活化疫苗如果要加強免疫，至少在第二劑次接種後間隔6個月以上，才可進行。

此外，王華慶建議使用原接種企業生產的疫苗，假如同一個企業沒法滿足供應的時候，也要選擇相同技術路線的疫苗來進行接種，不建議混打。

王華慶表示，雖然接種加強劑半年之後抗體水平也有下降，但依然高於兩劑或一劑接種後的峰值，產生的抗體持久力會更強，因此能更好應對變種病毒。

中國國務院聯防聯控機制昨日舉行記者會，國家衛健委疾控局二級巡視員崔鋼表示，專家建議先針對已接種2劑不活化疫苗的醫護、機場人員及60歲以上等族群，進行「加強免疫」，目前正加緊制訂相關政策和具體措施。